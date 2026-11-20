Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik kulcsembere. Ott tart, ahol megálmodták az odaszerződésekor?

Abszolút, nyilván az ember mondhatná azt is, hogy előrébb tart. Azért ritkán álmodik ekkorát az ember 11-13 éves játékos jövőjéről, de nála mindig bátrak voltunk, nemcsak mi, hanem ő és a családja is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ott tart, ahol megérdemli, hogy tartson.

Az előző szezonja kivételes volt. A mostaniban voltak kisebb sérülések. Menedzserként miben tud ilyenkor neki segíteni? Nyilván ön nem orvos, tehát a gyógyulás az orvosi stáb és a játékos felelőssége.

A sérülésekkor nekem nincs lehetőségem segítséget nyújtani azon túl, hogy emberi és lelki támasza vagyok a játékosnak, ha ezt igényli. Beszélgetünk arról, hogy érzi magát, milyen döntéseket fog hozni, de a legjobban a játékosok ismerik a testüket, és pontosan tudják, mi az, amit megtehetnek a testükkel, és mi az, amit nem. Én úgy láttam, hogy a Dominik kiváló állapotban van, megfelelően tud teljesíteni. Azt gondolom, hogy ő tényleg kellően ismeri a testét ahhoz, hogy ilyenkor felelősségteljes és helyes döntést tudjon hozni.

Egy-egy kisebb sérülés esetén a Liverpool és a labdarúgó-válogatott között hogyan zajlik az egyeztetés? Részt vesz ebben a menedzser?

Nem, ezt a direktben elvégzi a két fél.

Szoboszlai Dominik most nem tökéletes állapotban érkezett a magyar válogatotthoz, de végül is mind a két mérkőzést végig tudta játszani. Hogyan tekint erre a helyzetre, és mennyire lehet nehéz Liverpoolban kezelni ezt?

Nézze, az, hogy tökéletes állapotban van-e egy játékos, vagy nem, az abból látszik, hogy mennyit és hogy tud játszani. Dominik 180 percet tudott játszani, szerintem nagyon-nagyon magas szinten tette, pontosan tudja, hogy mit tud a testével megcsinálni. Itt ketté kell választani azt, hogy valaki sérült, vagy azt, hogy fájdalma van. Persze nem vagyok orvos, hogy diagnózist állítsak fel, csak szerintem nagyon fontos tudni, hogy az élsportban az, hogy fájdalma van egy játékosnak, az nem feltétlen jelenti azt, hogy olyan sérülése van, amivel nem lehet pályára lépni. Domi úgy döntött, hogy pályára lép, úgy láttam, hogy ez egy megalapozott döntés volt.

Vasárnap már a Manchester United elleni rangadó jön. Bár a United most nem tart ott, ahol az elmúlt években néhányszor, pláne a Ferguson-érában... Játszhat majd Szoboszlai Dominik? Az egészségi állapota alapján lesz esélye pályára lépni?

Nem tudom, valószínűleg tartom, hogy igen, de ez az edzőnek a döntése minden héten. Én nem láttam őt sérültnek, úgyhogy szerintem annak akadálya, hogy a pályára lépjen, ha az edző úgy dönt, nincs.

Tud-e még Szoboszlai Dominik szintet lépni? Nyilván ha a Liverpool csapatkapitánya lenne, vagy ha egy másik sztárklubhoz szerződne a következő években, azt valaki el tudja képzelni szintlépésnek. Az ön fejében menedzserként van-e előre?

Szent meggyőződésem, hogy ő a világ legszűkebb elitjében van, ezért szintlépésről az ő tekintetében felesleges beszélni, én nem is szeretnék.

Elégedett lenne, ha még hosszú évekig a Liverpoolban maradna, ahogy akár a szerződése szól? Vagy azon túl?

Ezért hosszabbítottunk szerződést, és természetesen nagyon elégedett lennék ezzel.

Tóth Alex menedzselését néhány hónappal ezelőtt vette át az irodája. Neki ez nehéz év. A Bournemouth-hoz került, néhány mérkőzésen csereként játszhatott, de stabil kezdő semmiképpen nem lett, a Milan ellen meg is sérült. Hogyan néz ki az ő következő időszaka? Mennyire kell siettetni a visszatérését, és mennyire kell aztán majd gyorsan bizonyítania.

A visszatérését semennyire nem kell siettetni, nagyon fontos, hogy a műtétje után megfelelő rehabilitációt kapjon. Ezzel nem lesz gond, 100 százalékos gyógyulás után térjen csak vissza! A sérülése előtt fantasztikusan dolgozott, nagyon jó visszajelzéseket kapott a klub részéről, és kapott egy fél órát a Milan ellen, sajnos megsérült, de van ilyen, és ismerve az ő mentalitását, sokkal erősebben fog ebből a sérülésből visszatérni, mint ahogy abba belement.

Ön menedzserként csak a saját játékosaira figyel, vagy vannak egyéb szempontok is, amikor leül a tévé elé megnézni egy mérkőzést?

Nem nagyon nézek a játékosokra. Kellő mennyiségű játékosunk van ahhoz, hogy minden hétvégén elég meccset nézzek, ezen kívül a szabadidőmet nem meccsnézéssel töltöm.

Általában mennyit beszél egy-egy játékossal, mondjuk éppen Szoboszlai Dominikkal?

Attól függ, hogy milyen fázisban van az ember, van-e éppen olyan ügy, amiről napi szinten kellene beszélni, de egyébként rendszeres kapcsolatban vagyunk. Ezt egyébként mindig olyan kérdésnek gondolom, amire más emberi kapcsolatban sincs egzakt válasz, mert az ember a barátaival sem tudja megmondani, hogy milyen rendszerességgel beszél, ha rendszeresen.

Változott valamennyit a viszonyuk, mióta a Liverpoolhoz került?

Nem, ebben a viszonylatban nem. Nyilván az én megélésem szerint egyre szorosabb a kapcsolatunk, de ez egy teljesen logikus megélésnek tűnik, mivel egyre régebb óta ismerjük egymást, egyre több dolgot élünk át közösen. Ez az élet rendje.

Alig másfél hónap van hátra a januári átigazolási időszakiv. Mennyire látják ilyenkor az ősz végéhez közeledve, hogy mit lesz érdemes csinálni januárban, milyen transzferek jöhetnek?

Azokat a terveinket, amelyeket a téli átigazolási időszakra időzítünk, már látjuk, de a mi üzleti modellünkben a januári átigazolási időszak nem fajsúlyos a nyárihoz képest. Tavaly nálunk Vitályos Viktornál (MTK-Sparta Praha – a szerk.) vagy Vasiljevic Andrejnél (MTK-Hamburg) az történt, hogy télen vagy a téli átigazolás után zártunk le nyári átigazolásokat. Ez az, ami esélyes lehet a következő nyárra is.