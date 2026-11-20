Bár a keresztények száma is emelkedik, az iszlám hívőké még nagyobb ütemben nő, aminek elsődleges oka, hogy a muszlim családokban több gyerek születik. Conrad Hackett, a Pew vezető demográfusa kiemelte, hogy az áttérés, illetve a vallás egyéb módon történő megváltozatatása elenyésző tényező az adott vallási közösségek termékenységi rátájához képest.

2070-re Pakisztánban él majd a legnépesebb muszlim közösség, azt követi majd India, Nigéria és a jelenleg első helyen álló Indonézia.

Az adatok szerint 2020 és 2025 között a muszlimok körében 3,1, a keresztényeknél pedig 2,5 volt a termékenységi ráta. Az e két világvalláson kívüli nők átlagos termékenységi rátája 1,6 volt, ami jóval elmarad attól a 2,1-es értéktől, amely a népesség természetes fenntartásához szükséges.

A Pew intézet legújabb becslései szerint 2020-ban a keresztények száma világszerte 2,27 milliárd, a muszlimoké pedig 2,02 milliárd volt. Az előrejelzések azt mutatják, hogy 2035-re a keresztények száma 2,52 milliárdra emelkedik, míg a muszlimok száma elérheti a 2,57 milliárdot. Ha a trendek nem változnak, 2070-re már 3,6 milliárd muszlim hívő lehet majd a világon, és a keresztények száma nem fogja elérni a 3 milliárdot.

Az előrejelzések szerint az Egyesült Államok népessége 40 éven belül elveszítheti keresztény többségét. A keresztények aránya jelenleg 62 százalék, és ez 2065-re várhatóan 50 százalék alá esik majd. A szomszédos Kanadában már 2030-ra 50 százalék alá szorulhat vissza a keresztények aránya. A jelentős csökkenés mögött mindkét országban az áll, hogy emelkedik a nem vallásos emberek aránya, amely 2070-re már a 41 százalékot is elérheti az Egyesült Államokban, illetve meghaladhatja a keresztényekét Kanadában.

A világ népessége 29 százalékkal fog emelkedni 2020-tól 2070-ig. A Pew adatai szerint a vizsgált vallások közül egyedül az iszlám és a kereszténység fog tudni lépést tartani ezzel a növekedési ütemmel: a keresztény népesség száma 30 százalékkal, a muszlimoké 80 százalékkal fog emelkedni. Bár a hinduk és a zsidók száma abszolút értelemben növekszik majd, a világ népességén belüli arányuk zsugorodni fog. A buddhisták mind az abszolút számok, mind a világnépességen belüli arányuk tekintetében kevesebben lesznek, részben azért, mert Kínában, Dél-Koreában és Japánban várhatóan csökkenni fog a népesség.

A következő évtizedekben a legnagyobb ütemű népességnövekedés Afrikában várható, elsősorban a Szaharától délre eső területen, ahol az emberek többsége muszlim vagy keresztény vallású.

A régióra jellemző magas termékenységi ráta és az egyre hosszabb várható élettartam mindkét felekezet arányait növeli majd – mutatott rá az amerikai kutatóintézet. 2070-re a világ keresztényeinek több mint a fele a Szaharától délre eső afrikai térségben fog élni, és az Egyesült Államok helyett Kongó lesz az az ország, ahol a legtöbb – a számítások szerint 270 millió – keresztény él.

Európa népessége 17 százalékkal fog csökkenni 2070-re, és ezzel együtt a keresztények száma a harmadára – 505 millióról 324 millióra – esik vissza. Mindeközben a muszlimok aránya 6-ról 13 százalékra nő majd.

Gina Zurlo, a Harvard Egyetem vallási demográfiával foglalkozó kutatója szerint a keresztény-muszlim kapcsolatok különösen fontosak ezeknek a trendeknek a tükrében.

„A civilizációk összecsapásának elmélete még mindig tartja magát egyes vallási közösségekben, és mind a muszlim, mind a keresztény oldalon nagyon sok félreértés van.

Szorongást kelt az is, hogy sok keresztény egyáltalán nem örül annak, hogy az iszlám lesz a világ legnagyobb vallása” – fejtette ki a kutató.

Alan Cooperman, a Pew vallási kutatási igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a muszlim hívők számának gyarapodása olyan országokban várható, ahol már ma is többségben vannak, vagyis nem az áttérés játssza majd a főszerepet.

„Aggasztó, hogy az előrejelzést sok helyen esetleg úgy fogják tálalni, mintha itt valami verseny zajlana, amelyben a keresztények veszítenek a muszlimokkal szemben. Pedig nem az a helyzet, hogy a muszlim közösségek a keresztények kárára válnának népesebbé” – magyarázta.