Hosszabb interjút adott a The New York Times-nak Elon Musk, a Tesla vezére egy nemrégiben tartott konferencia alkalmával – írja a Villanyautósok.

A Tesla idén kivezette első két tömeggyártású modelljét, a Model S-t és a Model X-et a kínálatból,, és a közelmúltban azt is bejelentették, hogy 2027. nyarán a Cybertruck gyártása is megszűnik.

Amióta ezt bejelentették, azóta megy a találgatás a közösségi médiában, hogy lehetséges-e, hogy a Tesla a jövőben már csak robotaxikat gyárt majd.

Elon Musk korábban többször beszélt már róla, hogy csak önvezetésre alkalmas járműveket fognak gyártani, de most megerősítette: nincs szó arról, hogy ne lenne szükségük olyan autókra, amelyek két főnél többet tudnak szállítani.

A vállalatvezér szerint ha a személyautók teljes futásteljesítményét nézzük, az átlagos utasszám 1,2 fő, tehát a kétüléses Cybercab az utazások 90 százalékát lefedi. Hozzátette, továbbra is van értelme számukra, hogy gyártsanak olyan önvezető autókat is, amelyek ennél több embert tudnak szállítani, azokra az esetekre, amikor valakinek erre van szüksége.

Musk azt is elárulta, hogy a jövőben készül majd a Cybercabhez hasonló, pedálok és kormány nélküli Model Y variáns is, amely 6-7 főt tud szállítani, és kizárólag önvezető üzemmódban működik.

A lap hozzáteszi, ez nem zárja ki, hogy egyszer a jövőben majd kizárólag pedálok és kormány nélküli Teslák készüljenek, de ettől még igen távol vagyunk, hiszen ehhez minden jelentős piacon engedélyezni kellene az L4/L5-ös szintű teljes önvezetést, és hogy ezeket a lakosság, a vásárlók is teljes bizalommal használják.

A Tesla alapítója elmondta, hogy jelenleg a Model Y L a legnépszerűbb modelljük az Egyesült Államokban és Kínában, ami a SUV 18 centiméterrel meghosszabbított változata. Ez a nyújtott verzió Európában még nem érhető el.