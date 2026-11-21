Európában gyre több helyen piros fényt adnak az utcai közvilágítás lámpái. Például a hollandiai Nieuwkoop Zuidhoek lakónegyedében vörös fényben úsznak az utcák – írta a hvg.hu az AD Auto alapján. A cél az, hogy a közvilágítás kevésbé zavarja a denevéreket. A város izzókat osztott a lakóknak is, hogy a kertjükben is használhassák őket.

A holland ökológusok szerint egyes fénykerülő denevérfajok kerülték a fehér és a zöld fénnyel megvilágított szakaszokat, de a vörös fényben ugyanolyan gyakran észlelték őket, mint sötétben. Más fajoknál egyik szín mellett sem mértek számottevő eltérést.

Az angliai Worcester mellett külön átkelőszakaszt alakítottak ki a denevéreknek. Az A4440-es úton 2019-ben egy 60 méteres szakasz kapott vörös LED-es világítást, hogy a fénykerülő állatok továbbra is átrepülhessenek az út fölött a közeli természetvédelmi területnél. A belgiumi Aalterben egy tó mellett futó úton szereltek fel hasonló lámpákat.