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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„A Kisvakond- és a Mészáros-frakció tagjainak itt az idő, hogy elkullogjanak” – Magyar Péter napirend előtt

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Lemondásra szólította fel a Seszták-ügy után a Fidesz és a KDNP frakciójának tagjait Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben. Napirend előtti felszólalásában hosszan sorolta az ügy tanulságait. A parlament ezen a héten a 2027-es költségvetést tárgyalja három napon át.

A hagyományoktól eltérően hétfő reggel 13 óra helyett már 9-kor megkezdődött a parlamenti üléstermi munka, amely ezúttal 3 napos lesz.

Alapvetően a 2027-es költségvetés van napirenden, de az eseményeket nyilvánvalóan beárnyékolja a Seszták Miklós ügyében zajló nyomozás hétvégi fejleménye: különböző erdei helyszíneken elképzelhetetlen mennyiségű pénzt ástak ki, a körülmények egyelőre bizonytalanok, a hivatalos közlés szerint azonban a nyomozással összefüggésben jutottak a pénz nyomára.

Magyar Péter hétfői, napirend előtti felszólalását megelőzően Seszták Miklós parlamenti frakcióját egy képpel illusztrálva ennek kapcsán a Facebookon, Kisvakond-frakciónak nevezte, amely most felkészül az utolsó merülésre, ezzel arra utalt, hogy a fogságban ülő Seszták Miklós a mai napig a KDNP-frakció tagja.

A kormányfő felszólalása ezt a címet kapta: Magyarország nem lesz többi a gengszterek paradicsoma.

Felidézte: két évvel ezelőtt egy penészes gyermekotthonban járt, akkor arra gondolt, hogy valahol megvan az a pénz, amivel ezt a gondot orvosolni lehetne, most hétvégén pedig az elásott pénzek történetét látva azt is megtudta, hol van ez a pénz.

A most megtalált 6,5 milliárd forint, mint rámutatott, több, mint amit az Orbán-kormány egy év alatt szociális tűzifára költött, „miközben a Mészáros Lőrinc- és Kisvakond-frakció csak ásták és ásták a milliárdokat”.

Világossá tette: nem nagy öröm ilyen képsorokat látni, a szembesülés mindenkinek borzasztó.

Közölte: ha néha feldúlt, ezért feldúlt, mert azt látja, mennyivel jobb lenne ez a pénz máshol. Elnézést kért azért, ha néha indulatos, de ő belenézett azok szemébe, akiktől az oligarchák ellopták a pénzt, nekik tartozik felelősségre vonással.

Kitérve a költségvetésre elmondta,

nem mindenre jut jövőre annyi pénz, amennyit szerettek volna adni, ezért alázattal tűri a kritikát mindenfelől, szakszervezetektől is, kivéve a Fidesz és a KDNP padsoraiból.

Ezt követően hosszan sorolta, miért nem; hazugság, csalás és propaganda övezte a 2026-os választás előtti Fidesz-KDNP-s kampányt.

Szerinte a volt kormánypártoknak elnézést kellene kérni az emberektől, miután nem csupán megbuktak, de le is buktak.

Kritizálta Orbán Viktort, amiért a fideszes „börtönválogatottat” a védelmébe vette, elvárta, hogy kérjenek bocsánatot a közvagyon ellopásáért, elnézést kérjenek minden hazugságért és fenyegyetésért.

Emlékeztetett, a KDNP felszólította Seszták Miklóst, hogy mondjon le a mandátumáról, azonban ez már kevés lesz.

Ezt követően hosszan sorolta a jobboldalhoz tartozó ügyeket, Hatvanpusztát, a koncessziókat (dohány, autópálya, szerencsejáték) és egyebeket.

Vagyonvisszaszerzés, bocsánatkérés, elkullogás

Hangsúlyozta: Seszták Miklós egy egyetlen pici csavar volt a gépezetben, és csak utal arra, mennyi pénz volt offshore számlákon, páncélszekrényben, madáretetőkben, pincékben, magántőkealapokban, mesés ingatlanbirodalmakban, céghálókban. A hatóságok pontosan ezt fogják kideríteni erdőről erdőre, páncélszekrényről páncélszekrényre, madáretetőről madáretetőre.

Rámutatott: összesen 64 ügyben, 4000 milliárd forintnyi közpénz ügyében indult már feljelentés (24 ügyben már nyomoznak), az ügyek elindultak, ennek részleteiről is tájékoztatást adott Magyar Péter (KRÉTA, rendezvények, Gondosóra, lélegeztetőgép-üzlet, Kisfaludy program, egyiptomi vasúti kocsik ügye, sztrádakoncesszió, Kommentár Alapítvány, Alapjogokért Központ, mentőautó-beszerzések).

Ezek után szerinte Seszták Miklós, Matolcsy György, Hankó Balázs nem tekinthető magányos elkövetőnek. A nyomozás el fog jutni a megrendelőkig, ezért fontos a Tisztítótűz hadművelet.

Az ellenzéki képviselők számára szerinte itt a történet vége, itt az utolsó lehetőség, hogy lezárják, bocsánatot kérjenek és elkullogjanak.

Szerinte nincs annyi imalánc a világon, amely ezt a maffiát fel tudná oldozni, a magyar emberektől az ellopott száz- és ezermilliárdokért még senki nem is kért bocsánatot.

Felszólította a Fidesz és a KDNP képviselőit, adják vissza a mandátumukat, mondjanak le, távozzanak.

Ezután hosszan érvelt a távozást indokolva.

Azt is felidézte, Dicső Viktória tavasszal egyéniben legyőzte Kisvárdán Seszták Miklóst, aki így listáról kerülhetett be a parlamentbe, de ez a kettejük közti küzdelem fenyegetéssel volt kikövezve a választások előtt.

„Ma már pontosan láthatja mindenki, mit féltettek önök annyira” – fogalmazott.

Emlékeztetett: szembenézésre, igazságtételre és megbékélésre van szükség, ehhez részt kell venni a nemzeti vagyon visszaszerzésében, legyen szó Matolcsy Györgyről, Seszták Miklósról, Rogán Antalról vagy épp Hankó Balázsról, Lázárról, Szijjártóról. Követelte: a fideszesek és a KDNP-sek szólítsák fel övéiket, hogy adják vissza, amit nem tisztességesen szereztek, nulladik lépésként hagyják abba az NVVH ávózását vagy vegyék le Seszták Miklóst a politikai foglyok listájáról.

Ezután pedig megköszönte az NVVH munkáját, ugyanígy a nyomozókét is, akiknek a tisztességes munkáját meg fogják védeni.

Végül mindenkihez szólt: volt politikusokhoz, állami vállalatvezetőkhöz, polgármesterekhez, köztisztviselőkhöz, civilekhez, újságírókhoz, hogy adják át, amit tudnak még feltárás előtt álló ügyekről.

Ezt követően szólt még röviden a már bejelentett alapvetéseket a 2027-es költségvetésről (illetményemelések, adóváltozások, állami kiadáscsökkentés), amellyel kapcsolatban tisztázta, még jobb lenne a helyzet, ha már most rendelkezésre állna az a vagyon, amelyet vissza akarnak szerezni.

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„A Kisvakond- és a Mészáros-frakció tagjainak itt az idő, hogy elkullogjanak” – Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben

„A Kisvakond- és a Mészáros-frakció tagjainak itt az idő, hogy elkullogjanak” – Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben

Lemondásra szólította fel a Seszták-ügy, az elásott pénz megtalálása után a Fidesz és a KDNP frakciójának tagjait Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben. Napirend előtti felszólalásában hosszan sorolta az ügy tanulságait. A parlament ezen a héten a 2027-es költségvetést tárgyalja három napon át.
 

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