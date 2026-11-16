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Az NVVH által kiásott pénz a Seszták-ügyben
Nyitókép: nvvh

Nagy Attila Tibor elemző: a válságban lévő Fidesz Unger Anna egyetlen mondatába kapaszkodik

Infostart / InfoRádió

A Fidesz látványosan összezavarodott a Seszták-ügy és az elásott pénz kapcsán – fogalmazott Nagy Attila Tibor politikai elemző az InfoRádióban. Szerinte a korábbi kormányzópárt válságban van ettől függetlenül is, a párt nem újult meg a választási vereség óta, és nem tud szabadulni a korrupció gyanújától. A szakértő úgy véli, Orbán Viktorral kapcsolatban a Fideszben kialakult egy „se vele, se nélküle” állapot.

„A Fidesz most Unger Anna egyetlen mondatába próbál kapaszkodni, miután rettenetes két és fél nap áll mögötte” – fogalmazott Nagy Attila Tibor politikai elemző hétfő reggel az InfoRádióban annak kapcsán, hogy Unger Anna, a vagyonvédelmi hivatal elnöke vasárnap este azt nyilatkozta, hogy az elásott pénzt a Seszták Miklóshoz kapcsolódó, vele szemben indított büntetőeljárásban foganatosított nyomozati cselekmény során találták, de „senkinek az óvodai jele nincsen rajta, hogy ez kinek a pénze”.

Az elemző megjegyezte: „Unger Anna nyilatkozata lényegileg megegyezik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal péntek este közzétett első közleményével, mert abban sem állították, hogy Seszták Miklósé a pénz, hanem úgy fogalmaztak, (…) hogy ez a Seszták Miklós elleni büntetőeljárás során megtalált pénz.”

Nagy Attila Tibor szerint

„a Fidesz látványosan összezavarodott, és annyira megrettent, hogy egy nap múlva már a saját harcostársa, frakciótársa lemondását követelte a képviselői mandátumról”.

Az elemző szerint „ha a Fidesz úgy látja, hogy ez az egész csak kitaláció, hogy Magyar Péter kreálmánya, akkor ki kellett volna állni Seszták Miklós mellett, de a hétvégén úgy látta a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is, hogy politikailag annyira kellemetlen az ügy, Seszták Miklós annyira politikai tehertétellé vált már a számukra, hogy jobbnak látják, ha követelik a lemondását”.

A Seszták-ügyben lefoglalt több milliárd forintnyi készpénz képei bejárták a nyilvánosságot. Van rá esély, hogy ez a téma tartósan meghatározhatja a közbeszédet, függetlenül a büntetőeljárás későbbi eredményétől – fogalmazott, hozzátéve: a miniszterelnök kifejezetten abban érdekelt, hogy hivatkozzon a hatmilliárdnyi készpénz erőteljes látványára, tovább járassa le a Fideszt.

„Azt látni kell, hogy a Fidesz válságban van a Seszták-ügytől függetlenül is”

– folytatta Nagy Attila Tibor, aki szerint ez a válság április 12-ével, a „nagyon súlyos” választás vereséggel kezdődött, és a Fidesz azóta sem tudott kilábalni a válságból.

Az elemző úgy véli: a különböző korrupciós ügyek, például az NKA-ügy megterhelik a Fidesz megítélését, és ahelyett, hogy ellenzéki pártként képes volna a kormány érdemi ellenőrzésére, a szerep megfordul, a kormányoldal „ellenőrzi” az ellenzéki pártot, pontosabban annak elmúlt 16 kormányzati évét. Emiatt a Fidesz nem igazán tudja ellátni az ellenzéki párti funkciókat, holott igazából ezt kéne csinálnia, de Magyar Péter ebben őket következetesen akadályozza – mondta.

Nagy Attila Tibor szerint a Seszták-ügy egy hosszabb folyamat része, a Fidesz-kormányzást már hosszú-hosszú évek óta beárnyékolják vélt vagy valós korrupciós ügyek, a letelepedési kötvénytől a NER-oligarchák meggazdagodásáig, ezek 2026-ban kiteljesedtek, és hozzájárultak a súlyos választási vereséghez. Magyar Péter pedig igyekszik tovább erősíteni a „pénzéhes, korrupt, maffiaszerűen” működött Fidesz képét – fogalmazott.

Deutsch Tamás „színjátéknak” és „politikai leszámolásnak” nevezi a történteket; a fideszes politikus szerint Magyar Péternek le kellene mondania, ha nem sikerül bizonyítani, hogy a megtalált pénz Sesztákhoz köthető. Nagy Attila Tibor ezzel kapcsolatban azt mondta: a Fidesz megpróbálja visszafordítani a politikai támadást a kormányra, legalábbis törekszik erre, csak elég fura módon. Egyfelől színháznak tekintik a Seszták-ügyet, másfelől viszont meghátrálnak Magyar Péter és az NVVH képei elől, és maguk követelik a saját frakciótársuk, harcostársuk lemondását – mutatott rá az elemző, feltéve a kérdést:

„ha ez az egész kamutörténet, akkor miért követeli a Fidesz Seszták Miklós lemondását? Azért, mert érzi, hogy kezd ráégni az ügy, hogy nagyon-nagyon kellemetlen az optikája, hiszen a képek látványa összekapcsolódik a Fidesz korruptságával,

legalábbis azzal a szinttel, amit Magyar Péter igyekszik ábrázolni.”

Az elemző abban igazat ad Deutsch Tamásnak, hogy jelenleg egy Magyar Péter-féle színház részei vagyunk, és ennek a színháznak a része maga a Fidesz is.

„Az állításom az, hogy addig, amíg a Fidesz nem tud kitörni ebből a Magyar Péter-féle színházból, addig nem tud kivergődni a válságából sem. A Fidesznek arra volna szüksége, hogy képes legyen önálló történetmesélésre, és azt hihetővé tenni a választópolgároknak, különben a Fidesz léte fog megkérdőjeleződni” – mondta Nagy Attila Tibor, hozzátéve:

„a helyzetet szerintem nehezíti, hogy a Fidesz érdemi megújulása elmaradt.”

Hozzátette: a június 13-i kongresszuson lett volna erre egy lehetőség, de Orbán Viktor a párt elnöke maradt, és a párt elnökségébe a megyei elnököket leszámítva túlnyomórészt viszonylag ismert arcok vagy olyanok kerültek, akik részesei a korábbi, meglehetősen rossz megítélésű Fidesz-kormányzásnak, pontosabban az utolsó négy év kormányzásához kötődnek vagy politikailag, vagy szervezetileg.

Navracsics Tibor vasárnapi Facebook-posztja szerint „a Seszták Miklóssal kapcsolatba hozott 6,5 milliárd forintról szóló hírek felkavaró és szégyenteljes helyzetet teremtettek Magyarországon. A korábbi közigazgatási és igazságügyi miniszter szerint az őszinte felelősségvállalás, a valóság megértése és elfogadása nem gyengeség, hanem erkölcsi kötelesség. A kérdésre, hogy mennyire tekinthető ez nyílt szembefordulásnak Orbán Viktor politikai stratégiájával, az elemző azt mondta:

az a helyzet, hogy nem nagyon látszik mostanában, hogy mi Orbán Viktor stratégiája.

„Én ezt nem tudom megmondani, de aki tudja, az szóljon. Én inkább sodródást látok a Fidesz részéről” – fogalmazott, hozzátéve: Navracsics Tibor Ferencz Orsolyával együtt alapvetően a párt belső kritikusának számít, csak ő is részese volt az előző 16 év kormányainak, két alkalommal is miniszter volt. És bár Navracsics Tibor is valós következtetések levonását szorgalmazza, de ő sem követeli Orbán Viktor pártelnök lemondását – mondta Nagy Attila Tibor, hozzátéve: a Fidesz abból a szempontból is nehéz helyzetben van, hogy

kialakult Orbán Viktorral kapcsolatban egy „se vele, se nélküle állapot”.

Orbán Viktor még mindig húzóember, rá való tekintettel még jó néhány fideszes hajlandó szavazni, viszont nagyon úgy néz ki, hogy Orbán Viktor már a gátja is a Fidesz valódi megújulásának – fogalmazott az elemző, hozzátéve: csak a kérdés az, hogy ha Orbán Viktor távozik, ki jönne a helyébe, van-e olyan politikus, aki nemcsak, hogy meg tudná tartani a Fidesz jelenlegi, egyébként már az április 12-i eredményhez képest is csökkent támogatását, sőt akár újabb szavazókat tudna szerezni vagy visszaszerezni.

De nagy kaliberű politikust Orbán Viktoron kívül, akik szóba jöhettek és nem „pörkölődtek meg” a 2026-os kampányban, nem nagyon látni

– vélekedik az elemző, aki szerint a Fidesz most abban a helyzetben van, hogy igazából Orbán Viktortól abból a szempontból „jó lenne megszabadulnia, hogy ezzel esetleg az orbáni kormányzás nyomasztó terhétől is megpróbálnának szimbolikusan megszabadulni”, de nem nagyon látni egyelőre a másod-, harmadvonalban olyan tehetséges politikust, aki Orbán Viktorhoz hasonló nemzetközi kapcsolatrendszerrel, felkészültséggel, vízióval és tehetséggel rendelkezne. „Szóval rettenetesen nehéz a helyzetük, gyakorlatilag ha így halad tovább a Fidesz pályája, nem lesz kiút” – mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző hétfő reggel az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Németh Andrea készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Nagy Attila Tibor elemző: a válságban lévő Fidesz Unger Anna egyetlen mondatába kapaszkodik

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Nagy Attila Tibor elemző: a válságban lévő Fidesz Unger Anna egyetlen mondatába kapaszkodik
A Fidesz látványosan összezavarodott a Seszták-ügy és az elásott pénz kapcsán – fogalmazott Nagy Attila Tibor politikai elemző az InfoRádióban. Szerinte a korábbi kormányzópárt válságban van ettől függetlenül is, a párt nem újult meg a választási vereség óta, és nem tud szabadulni a korrupció gyanújától. A szakértő úgy véli, Orbán Viktorral kapcsolatban a Fideszben kialakult egy „se vele, se nélküle” állapot.
 

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