Szombat
11.00 Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos
14.00 Nagy-Kálózy Eszter Kossuth-díjas színművész
16.00 Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója
18.00 Paréj Áron kiberbiztonsági szakértő, a Cyber Operations Group alapító ügyvezetője
23.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor
Vasárnap
5.00 Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
8.00 Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedés Központ vezérigazgatója
13.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
14.00 Léder László pszichológus, szervezetfejlesztő, az Apa Akadémia alapítója
16.00 Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos
18.00 Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
23.00 Pánics Gergely ortopéd-traumatológus