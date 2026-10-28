Még az idén kivezeti az élelmiszerek és a drogériai termékek árréskorlátozó intézkedéseit a kormány – a nap hírei

Még az idén kivezeti az élelmiszerek és a drogériai termékek árréskorlátozó intézkedéseit a kormány. Az indoklás szerint a piaci helyzet normalizálódott, számos tényező támogatja a kivezetést. Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözölte az árrésstop kivezetését, szerintük ez a vásárlóknak és a magyar élelmiszer-gazdaságnak is kedvezhet.

Fél évvel elhalasztaná a kormány a prémium üzemanyagok jövő év elejére tervezett jövedékiadó-emelését – írja a Portfolio. A törvényjavaslat szerint a magas üzemanyagárak miatt a prémiumbenzin, a prémiumgázolaj és a kerozin esetében az eredetileg 2027. január 1-jén esedékes, inflációkövető adóemelés csak július 1-jén lépne életbe.

A középtávú gazdaságpolitikai program szerint 2030-ra 3,1 százalékos gazdasági növekedést, 2,8 százalékos költségvetési hiányt és 2,5 százalékos inflációt céloz meg a kormány. A pénzügyminiszter közölte: a hiányt az állami működési kiadások, a túlárazott beszerzések és a felesleges beruházások visszafogásával csökkentenék.

A lakossági ügyfelek számára 50 ezerről 150 ezer forintra emeli a tranzakciós díj nélkül utalható összegek limitjét a kormány. 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki átutalások.

A korábbi 3 éves bérmegállapodás felülvizsgálatát javasolja a Munkástanácsok Országos Szövetsége a gazdasági körülmények és a tervezett adójóváírás miatt. A szakszervezet az adójóváírás mellett 10 százalékos bruttó minimálbér-emelést tart szükségesnek.

Januártól megszűnhet a vállalkozások évi 5 ezer forintos kötelező kamarai hozzájárulása a kormány törvényjavaslata szerint. A módosítás a díjhátralékok behajtását is eltörölné, a kamarai regisztráció azonban továbbra is kötelező maradna.

Az Alkotmánybíróságtól kér jogértelmezést az alapvető jogok biztosa arról, hogy alapvető jog-e a készpénzzel történő fizetés. Továbbá arra is értelmezést kér, hogy az állam köteles-e olyan feltételeket és szabályokat előírni, amelyek biztosítják, hogy a készpénzfizetéshez való jog nemcsak elvben, hanem a gyakorlatban is érvényesülhessen.

Négyéves programot készít elő a kormány a víz megtartásáért, cél, hogy a gazdálkodóknak is megérje a földjeiken megtartani a vizet. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy a jövő évi költségvetésben több mint négyszeresére, 221 milliárd forintra emelik a vízügyi és környezetvédelmi uniós fejlesztések keretét.

Jövőre 51 milliárd forintos ivóvízhálózat-fejlesztési program indul – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A beruházás célja az elöregedett vezetékek felújítása és a hálózati vízveszteség csökkentése.

November 5-ig várják a társadalmi észrevételeket arról a javaslatról, amely munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét. Az előterjesztés elfogadása esetén december 12-én már nem kellene ledolgozni a szentestét.

Elkezdődtek az elbocsátások az SK On Hungary Kft. komáromi telephelyén is, azok után, hogy a múlt héten az iváncsai akkumulátorgyárban indult el létszámleépítés. A LIGA Vas- és Fémipari Szövetség szerint Komáromban több magyar és legalább 20 ukrán munkavállalót bocsátottak el.

Elérhetővé vált a vagyonadó tervezete a parlament honlapján. Eszerint az új adónem kizárólag a magánszemélyek 1 milliárd forintot meghaladó, nettó vagyonát érinti. Ezt az érintett eszközeinek és tartozásainak a különbsége alapján számítják ki.

Három hónappal meghosszabbította Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter és Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását a bíróság. Az ügyészség szerint továbbra is fennáll a szökés, a bizonyítás akadályozása és a bűnismétlés veszélye.

Meghosszabbította három hónappal Seszták Miklós letartóztatását a bíróság. A volt nemzeti fejlesztési miniszter ügyvédje a politikus óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését indítványozta, de a bíróság ezt elutasította.

Biztosítja a szükséges forrásokat a kormány az Iparművészeti Múzeum felújítására – jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Lechner Ödön egyik kiemelkedő alkotása 2017 óta zárva van, az épület állapota folyamatosan romlik.

A motoros roller külön járműkategória lesz, a nagy teljesítményű rollerekhez pedig jogosítvány is kell majd. Egyebek mellett ezt tartalmazza a kormány KRESZ-javaslata, amelyet még egyszer társadalmi egyeztetésre bocsájtanak.

Jelentős változtatásokat hajt végre a Tisza kormány a jogállamiság helyreállítása és a demokratikus értékek védelme érdekében az Európai Parlament alelnöke szerint. Az EP állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának küldöttsége azért érkezett Budapestre, hogy áttekintse az áprilisi választás óta történt fejleményeket.

Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 5,4 milliárd eurós, mintegy 2 ezer milliárd forintos védelmi beruházási tervét az uniós SAFE-hitelprogram keretében. A pénz folyósításához azonban az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása is szükséges.

A befolyási övezetek újrafelosztásától óvott az ukrán elnök az amerikai, a kínai és az orosz elnök tervezett találkozójával kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij szerint nem szabad újabb diplomáciai előnyhöz juttatni Moszkvát.

Hollandia a következő 3 évben további 1,2 milliárd euró nem katonai támogatást nyújt Ukrajnának a helyreállításra és a sürgős szükségletek fedezésére. A csomagból az energetikai infrastruktúra javítását és a berendezések beszerzését is finanszírozzák.

Izraelben vezet Benjamin Netanjahu tömbje a szavazóköri eredmények összesítése után. Azonban még csak ezután összesítik annak a 650 ezer embernek a szavazatát, akik nem lakóhelyükön voksoltak.

Terrortámadásnak minősítette a szerb belügyminisztérium az izraeli nagykövetség elleni belgrádi támadást. Egy késsel felfegyverzett férfi rátámadt a képviseletet őrző csendőrre, aki lelőtte a támadót, de maga is könnyebben megsérült.

Sajtóértesülés szerint az Egyesült Államokba távozhatott a brazil elnökválasztáson vereséget szenvedett Flávio Bolsonaro, akinek otthon bevonták az útlevelét. kiderült, hogy az Egyesült Államok amerikai vízumot adtak Bolsonarónak és családjának.

Súlyos számítógépes kommunikációs rendszerhiba és végzetes emberi tévedés együttesen idézte elő a spanyolországi vonattragédiát. A szerda reggeli balesetben legkevesebb 64-en vesztették életüket és 80-an megsérültek.