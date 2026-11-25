A GTA VI a hosszú várakozás után is óriási sikert aratott: amellett, hogy lépten-nyomon a játékkal kapcsolatos tartalmakba futni a közösségi felületeken, már a megjelenése napján 3,79 milliárd dolláros bevételt termelt, amivel az egész szórakoztatóipar történetének legnagyobb rajtját produkálta – írja a hvg.hu.

Emellett a PlayStation játékkonzolok gyártója, a Sony is kihozott egy érdekes adatot: a Grand Theft Auto-sorozat legújabb része a platform történetének legerősebb rajtját jelentette – ideértve mind az 5 generációt és az elmúlt 32 évet.

A cég szerint a GTA 6-nak 39 millió egyedi játékosa volt a PS5-ön a nyitóhétvégén, vagyis az indulástól a november 22-vel bezáródó időszakban. Emellett ez a játék érte el a legmagasabb egyidejű játékosszámot a PlayStation platformon, ami még az ingyenes játékokat és a többjátékos móddal rendelkező címeket is felülmúlta.

A statisztikában említett 39 millió játékos összesen 683 millió órát töltött a GTA 6-tal, vagyis egy-egy játékos átlagosan valamivel több mint 17 órát fordított a hatalmas térkép felfedezésére.

A Sony úgy becsüli, hogy az új, azaz a játék megjelenési hétvégéjén üzembe helyezett PS5-konzolok 70 százalékán éppen a GTA VI volt az első játék, amellyel játszottak. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Xbox-felhasználók esetében ez a szám hogyan alakult.

Arról továbbra sincs hír, hogy a Rockstar Games átütő sikere mikor jelenik meg PC-re. Egy kalózverzió már terjed az interneten, ezt azonban nem ajánlott kipróbálni, hacsak nem szeretnénk valami jó kis vírust a számítógépünkre.