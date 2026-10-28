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A kiürített aula a rekonstrukcióra váró Iparművészeti Múzeumban 2018. november 15-én. A Lechner Ödön tervezte, vasbeton szerkezetes szecessziós palota statikai problémái miatt szükségessé vált az épület átfogó felújítása.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kormányhatározat jelent meg az Iparművészeti Múzeumról

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„Döntött a kormány: megmentjük az Iparművészeti Múzeumot!” Ezt Vitézy Dávid jelentette be közösségi oldalán. Mint írja: Lechner Ödön egyik legfontosabb alkotása 2017 óta zárva áll, miközben az épület állapota folyamatosan romlik. Több mint egy évtizednyi halogatás után most elindul a rekonstrukció.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány egyetért az Iparművészeti Múzeum Üllői úti főépülete teljes körű műemléki rekonstrukciójának – a Kinizsi utcai szárny rekonstrukcióját, valamint a Hőgyes Endre utcáról nyíló új szárny megépítését is magába foglaló – megvalósításával, és kormányzati felelősként a közlekedési és beruházási minisztert jelöli ki – írja a hvg.hu.

Vitézy Dávid néhány napja bejelentette, hogy létrehozta a tárca projektmenedzser cégét, a Hild Központot. Ezt bízzák meg egyebek mellett az Iparművészeti Múzeum felújításával.

Az állami beruházások központi keretéből 150 millió forintot átadtak a beruházási tárcának (KBM). Az előkészítésnek és a múzeumszakmai terv felülvizsgálatának a határideje 2027. február 28. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek kell e hét végéig javaslatot tennie az ideiglenes működtetés költségeire, továbbá gondoskodnia a megkezdett bontási munkák folytatásáról és az állagvédelemről.

A kormány egyúttal visszavont egy 2015-ös, egy 2017-es és egy 2020-as kormányhatározatot, amelyek mind az Iparművészeti Múzeum komplex múzeumszakmai fejlesztéséről szóltak. Ezek határidői rég lejártak, egyiket se hajtották végre, sőt az újabb határozatok meg se említették a korábbiakat.

Elődjének egy másik múzeumra vonatkozó, 2025-ös határozatát is visszavonta a kormány: nem támogatja a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, valamint múzeumi gyűjteményeinek Gödöllőre költöztetését, mert elkötelezett ezek „eredeti szellemiségének megőrzésében, összhangban a takarékos állami feladatellátás megszervezése keretében tett vállalásaival”.

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Kezdőlap    Belföld    Kormányhatározat jelent meg az Iparművészeti Múzeumról

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