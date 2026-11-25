A főváros térsége áll majd a mai havazás középpontjában. A havazás java késő délután, este várható, így többfelé vékony hótakaró is kialakulhat. A hó mellett azonban ónos eső is előfordulhat, így érdemes óvatosan közlekedni – írja az Időkép.

A portál egy kora délutáni posztja szerint „egyre több helyen lesznek porcukrosak a háztetők”, a Békéscsaba-Kalocsa-Balaton-Budapest négyszögben szépen havazik, de Veszprémből pédául ónos esőt észleltek.

Egy korábbi bejegyzésük szerint a Visegrádi-hegység legmagasabb pontját, Dobogókőt már pár centis hólepel fedi. Nyugaton többfelé fagyott eső hullik, de a középső országrészben a havazás van túlsúlyban – olvasható.

A MetNet Facebook-bejegyzéseu szerint Jászladányba is beköszöntött a havazás, valamint „hangulatos kis havazás” volt Nagymaroson is:

A HungaroMet közben arra figyelmeztet, hogy éjfélig a havazás súlypontja kiemelten a Dunazug-hegyvidék, Északi-középhegység nyugati térségét, a fővárost, illetve az Észak-Alföldet érintheti leginkább. Ezeken a területeken >5 cm, lokálisan, főként a magasabb térszíneken >10 cm hóréteg is összegyűlhet. Másutt általában lepel-4 cm valószínű.

Csütörtökön, várhatóan hajnaltól újabb csapadékzóna érkezik, hatására az északnyugati harmadban havazás várható. Estig az említett térségben lepel-5 cm körüli vizes (tapadó) hóréteg alakulhat ki, de kiemelten az Alpokalja térségében, magasabb térszíneken ennél több (>10 cm) is hullhat.