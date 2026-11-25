M4 Sport
16.00: Tenisz, Davis Kupa, negyeddöntő, Olaszország-Koreai Köztársaság
18.00: Kosárlabda, női Eurokupa, DVTK Huntherm-ZKK Brod Na Savi
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Sabah-Barcelona
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, PSG-Roma
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Slavia-Villarreal
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Sporting-Manchester United
Spíler 2
23.10: Jégkorong, NHL, alapszakasz, Edmonton Oilers-Vegas Golden Knights
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City-Millwall