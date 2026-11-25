Az Országgyűlés honlapján közzétett dokumentumban Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes nyolc indítvány megtárgyalását javasolta, és a rendkívüli ülés kezdeményezését a benyújtott törvényjavaslatok mielőbbi elfogadásának szükségességével indokolta.

Napirendre kerülhet az egyes kulturális intézmények működésével, valamint a könyvpiac szabályozásával és az állami vagyon védelmével összefüggő egyes törvények módosítása; az egyes társadalmi és kulturális tárgyú törvények átírását kezdeményező javaslat; az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés; az oktatási és gyermekügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó törvények megváltoztatása; a fenntartható finanszírozás és a vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályait érintő szabályok módosítása; az anyakönyvi eljárásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvény, az egyes állami vagyongazdálkodást érintő jogszabályok, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény, illetve egyes kapcsolódó jogszabályok módosítása.

A már elfogadott napirend szerint a törvényhozás jövő hétfőn 13 órától ülést tart. Aznap a napirend előtti felszólalások – köztük a kormányfőé – mellett kérdések hangzanak el, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.