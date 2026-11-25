Parkká alakítottak egy lebetonozott teret Szeged belvárosában a „hőszigethatás” következményeinek mérséklése érdekében – közölte Nagy Sándor (Összefogás Szegedért) városfejlesztési alpolgármester szerdán.

A fejlesztést bemutató sajtótájékoztatón az alpolgármester elmondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a hőszigethatás következtében Szeged belvárosában 5-6 fokkal melegebb van, mint a település környezetében.

A városon belül is sok az olyan helyszín, például a déli irányból nyitott terek, ahol ez a jelenség még erősebb. A nappal felforrósodó burkolatok miatt éjszaka sem hűl le a levegő, „megszorul a meleg”, és e jelenségnek többek között egészségügyi következményei vannak – közölte a politikus.

Az önkormányzat 2024-ben – a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatóival együttműködve – indította el a mintegy kétmillió eurós (750 millió forintos) költségvetésű, négyéves, 60 százalékos közvetlen uniós támogatással megvalósuló Cool Life projektet, természetközeli megoldásokat keresve a hőszigethatás csökkentésére

– ismertette az alpolgármester. A belvárosban, a Károlyi utcában most egy lebetonozott teret alakítottak át: csaknem 350 négyzetméter új zöldterületet alakítottak ki, fákat, cserjéket, évelő növényeket ültettek. Olyan fafajokat – francia juhar, szívlevelű éger, kínai gumifa, virágos kőris, komlógyertyán, turkesztáni szil, mongol hárs – telepítettek, amelyek jobban bírják a szélsőséges városi mikroklímát – közölte Nagy Sándor. Hozzátette: a burkolat alá telepített szikkasztó tárolók helyben tartják a lehulló esővizet.

Az alpolgármester elmondta, az SZTE szakembereivel közösen mérésekkel ellenőrzik, hogy a tér átalakításával mekkora hőmérséklet-csökkenést sikerült elérni. A térrekonstrukció kivitelezője a szegedi Miksi Bau Kft. volt, a felújítás nettó 43 millió forintba került.

A projekt folytatásaként a Kossuth Lajos sugárút belső – a Vadász utca és a kiskörút közötti – szakaszán zöldsávot hoznak létre, az Anna kútnál átformálnak egy villamosmegállót, a József Attila sugárúton zöld homlokzatot alakítanak ki, a város egyik iskolájában a diákokat és pedagógusokat bevonva tervezik át és újítják meg az udvart. A Hajnóczy utcában pedig egy épülő irodaháznál a beruházóval együttműködve alakítják intenzív zöldfelületté az ingatlant övező közterületet – tudatta az alpolgármester.