„Hamarosan véglegesen kialakítják a Nagykörutat. Azt látjuk, hogy

mindennek az akadálya a kerékpársáv, tehát azóta megnőttek a dugók.

A József körúton most alakították ki a rakodási területet próbaként, ami életveszélyes, mert kikerült az út közepére. Egyik oldalról a közlekedési sáv megy, másik oldalról a kerékpárosok száguldanak, és a rakodóknak ott kell mozogni egy ilyen veszélyes környezetben, csomagokkal, tehát nincs megoldás, és az néz ki, hogy a kerékpársáv mindenhol útban van” - erről beszélt az Inforádióban Legin István.

A Zöldutat a Közlekedőknek Egyesület elnöke éppen ezért azért javasolja, hogy szüntessék meg a Nagykörúti, a Váci úti és az Üllői úti kerékpársávokat.

Azt javasoltuk, hogy a mellékutcákba, hiszen a párhuzamos mellékutcákban kényelmesen el lehet kerékpározni, ki kell tetetni a 30-as táblát, és akkor ott nincs veszély, biztonsággal el lehet kerekezni.

Hatvannyolc nagyberuházás kezdődik el a következő években.

Ezen a beruházások legtöbbje elvesz a közlekedéstől, sávokat, parkolókat és csodálkoznak, hogy egyre nagyobb a dugó. Épül a budai fonódó villamos is, ahol az egyetem rakparton több száz parkoló fog megszűnni. Érthetetlen, hogy oda miért nem épül egy mélygarázs. Minden szempontból úgy érezzük, hogy

az autós társadalmat most el akarják nyomni.

A pesti alsó rakpart ügyében azt javasolják, hogy a felső rész legyen parkosítva,d e más városokban, hasonló helyeken, úszószigeteket hoznak létre a gyalogosoknak.

Az alsó rakpart egy észak-déli főútvonal szintén a városnak, ahogy a Nagykörút is az, és ha most minden főútvonalat elvesznek, akkor teljesen becsődöl a város közlekedése – állapította meg Legin István.

Szerinte külföldön hasonló esetekben több ezer P+R parkolót létesítettek, körgyűrűket létesítettek, gyorsforgalmi utakat, és utána kezdték el lezárni a belvárost, utána kezdték el csillapítani a forgalmat. Ez nálunk elmaradt.

Kérdéses, hogy hogyan lehetne elérni azt az egyensúlyt, hogy az autós forgalom csökkentését is szem előtt tartsák, de a megfelelő és hatékony áruszállítást és autós forgalmat is biztosítani lehessen.

„Megnéztük a külföldi példákat, közepes szinten van nálunk az autózás. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy sokan autóznak nálunk.Meg kéne oldani akár a körgyűrűt, vagy akár a Hungáriát, hogy lámpamentes legyen alul- és felüljárókkal.

Ez lenne a terv, és ez lenne az igazi a közlekedésben, hogy elvezesse a forgalmat, hogy akár a várost, a körgyűrűt be kéne fejezni, hogy ki lehessen kerülni.

A cikkünk alapjául szolgáló interjút a Zöldutat a Közlekedőknek Egyesület elnökével, Legin Istvánnal Kocsis Éva készítette.