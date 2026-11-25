A kedd este a parlament honlapjára felkerült előterjesztés céljának a miniszter azt jelölte meg, hogy ne a politikusok döntsék el, „milyen neveket adnak a magyarok a gyermekeiknek".

Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő tavaly augusztusban nyújtott be egy olyan törvénymódosító indítványt, ami végső soron a kultúráért felelős miniszter kezébe adta az utónevekről szóló döntés jogát. Az akkori Országgyűlés által elfogadott törvényjavaslat 2025. szeptember 4-én lépett hatályba – írta.

Hozzátette: korábban a Nyelvtudományi Kutatóközpont nyilatkozata alapján kerültek az anyakönyvezhető utónevek közé az újonnan kérvényezett nevek, a 13 hazai nemzetiség országos önkormányzata pedig maga állította össze és tette közzé a saját utónévjegyzékét.

A 2025-től érvényes szabályozás szerint az anyakönyvezhető utóneveket a miniszter adta ki rendeletben, az érintett nemzetiségi önkormányzatoknak és a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak csupán véleményezési joguk maradt. Ez a szabályozás nem nyújt garanciális biztosítékot az Alaptörvényből levezethető névhasználathoz való jog gyakorlásához – jelezte Lőrincz Viktória.

Úgy fogalmazott: az anyakönyvezhető utónevek körét a nyelvtudomány, a közfelfogás, a társadalmi-történelmi hagyományok jelölik ki. „Az a célunk, hogy tisztán szakmai és ne ideológiai alapon, politikai szempontok alapján engedélyezzék az új utóneveket."