Az egyik stratégiai cél, amit hosszabban elemzünk a december 15-én nyilvánosságra kerülő jelentésünkben, az a prevenció és a korai megelőzés – mondta Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára az InfoRádióban, hozzátéve:

az a kérdés, hogy hogyan tud megjelenni a rendszerben az a szemlélet, ami már nemcsak a tűzoltásról szól,

hanem arról az alapműködésről, ahol nem tologatjuk magunk előtt a beavatkozási lehetőséget addig, míg el nem kezd égni a ház, hanem megpróbálunk megtenni mindent annak érdekében, hogy idejében beavatkozzunk.

Nagyságrendileg 24 ezer olyan gyerekről és fiatalról beszélünk, aki állami gondoskodásban nevelkedik Magyarországon,

ha az utógondozásban lévő gyerekeket is idevesszük, akik már nem gyerekek, hanem fiatalok, tehát elmúltak 18 évesek, de maradnak a gyerekvédelmi rendszerben, mert tanulnak vagy dolgoznak, de nem tudnak még kilépni – mondta az államtitkár, hozzátéve: ez a szám Európában abszolút magasnak számít. „Egy fontos megállapításunk volt a rendszer átvilágításakor, hogy

nincs olyan rossz gazdasági helyzetben Magyarország, mint amennyire a gyerekvédelmi rendszer túlterhelten működik, vagy mint amennyire sok gyereket kezel a gyerekvédelmi rendszer.

Ezt egy kollégám úgy fogalmazta meg, hogy a gyerekvédelem gyakorlatilag a szegénység problémáját, a szegénységbe született gyerekeket neveli föl, ami egy borzasztó kártékony és nagyon rossz irányvonal. De mindenképpen nagyon szoros együttműködésnek kell lennie a szociális ellátórendszerrel, a megelőzéssel foglalkozó intézményrendszerekkel, és ezekben sokkal hatékonyabban kell a gyerekvédelemnek is képviselni magát – mondta Gyurkó Szilvia.

A Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy mekkora a szakemberhiány a gyermekvédelemben, milyen helyi problémákkal kell szembenéznie a gyermekvédelem helyzetét rendezni kívánó kormányzatnak és milyen változásokra van szükség a szakemberek visszacsábításához.

Az interjút Kocsonya Zoltán készítette, a teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.