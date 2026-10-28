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A Civic Gárda drónfelvételrõl készített képe a spanyolországi Urda település közelében történt vonatbaleset helyszínérõl 2026. október 28-án. A spanyol állami vasúttársaság (Renfe) egy nagysebességû vonata összeütközött az Iryo vasúttársaság ugyancsak nagysebességû vonatával, a baleset következtében legkevesebb harminc ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Spanyol Civil Gárda

Egyetlen ember okozta a spanyol vonatkatasztrófát, megvan, ki a hibás 64 ember haláláért

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egy forgalomirányító hibája miatt rohant neki egy szupervonat egy álló szerelvénynek. Már 64-nél jár a halálos áldozatok száma, rengeteg a sérült.

Halálos vasúti szerencsétlenség történt szerdán Spanyolországban Madrid és Sevilla között, a Toledo megyei Urda település közelében, a legutolsó sajtóhírek szerint legkevesebb 64 ember meghalt, rengeteg a sérült.

Esther Padilla, a területileg illetékes Kasztília-La Mancha tartományi kormány szóvivője elmondta: minden sérültet kimenekítettek a vagonokból, akik közül mintegy ötvenen komoly sérüléseket szenvedtek. A mentőegységek tovább dolgoznak a holttestek kiemelésén.

A tragédia kora reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) egy nagysebességű vonata összeütközött az Iryo vasúttársaság ugyancsak nagysebességű vonatával.

Az elsődleges feltételezések szerint

emberi mulasztás vezethetett a balesethez.

A vonatérzékelő automatikus számítógépes jelzőrendszer meghibásodott reggel, ezért a térségben megállították a vonatokat, amíg az irányítóközpont kézi üzemmódra állt át. A járatokat ezt követően utasították útjuk folytatására, de az Iryo - eddig tisztázatlan okból - nem indult el.

A forgalomirányító ennek ellenére tovább engedte a Renfe járatát, amely belerohant a vágányon veszteglő másik vonatban.

A légifelvételek szerint a Renfe első két, az Iryo utolsó három kocsija kisiklott, kettő közülük felborult és lezuhant a töltésről. A két vonaton több mint ötszázan utaztak.

A katasztrófa miatt a vasúti forgalmat felfüggesztették Madrid és Sevilla között.

A baleset helyszínére vezényelték a hadsereg sürgősségi egységét, hogy közreműködjön a mentésben. A toledói és az Alcázar de San Juan-i kórházakban lemondták az előre tervezett műtéteket, hogy és véradási felhívást tettek közzé. A hatóságok vészhelyzeti telefonvonalat létesítettek, hogy a családtagok érdeklődhessenek szeretteikről, akiket nem tudnak elérni a baleset óta.

A csendőrség kijelölte azokat a helyszíneket, ahol az utasok hozzátartozói DNS-mintát adhatnak az azonosításhoz.

Sajtóinformációk szerint az eltűntek között van Fátima Bánez, aki 2011 és 2018 között munkaügyi miniszter volt a Mariano Rajoy vezette konzervatív néppárti kormányban.

Emiliano García-Page tartományi elnök és Óscar Puente közlekedési miniszter is a szerencsétlenség helyszínére utazott. A spanyol kormány tagjai és több párt vezető politikusa felfüggesztette napi programját a tragédia miatt.

A magyar Külügyminisztérium nem tud magyar érintettről.

Spanyolországban idén ez a második halálos kimentelű vasúti szerencsétlenség a nagysebességű vonalon;

januárban 46 ember veszítette életét Córdoba közelében, köztük külföldi állampolgárok, amikor két vonat összeütközött.
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