Azt írták: a szezon eddigi leghidegebb éjszakája volt a szerdára virradó, minden mérőállomáson fagypont alatti értéket regisztráltak.

Két helyen is mínusz 10 fok alá hűlt le a levegő: a Nógrád megyei Zabaron mínusz 10,3, míg Lénárddarócon mínusz 10,4 fokot mértek a leghidegebb percekben.

Közölték azt is, az éjszakák a következő napokban átmenetileg enyhülni fognak, a jövő hétre viszont ismét visszatérnek az éjszakai fagyok.

Az őszi szezon hidegrekordja eddig a november 8-án Zabarban mért mínusz 10,3 fok volt.