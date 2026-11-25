Király Kitti elmondta: az előrejelzések szerint szombat reggelig átlagosan 5 cm, míg a nyugati országhatár közelében és Salgótarján térségében akár 10 centiméternél is több hó hullhat.

Hozzátette: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a téli szezon kezdetére összesen 813 munkagépet állított hadrendbe, és emellett több mint 3300 téli feladatokra beosztott munkatárssal, 122 ezer tonna útszóró sóval és 2,9 millió liter kalcium-klorid oldattal állunk az utak megelőző sózásához és síkosságmentesítéséhez.

„November 25-én délutántól kezdődik a havazás az előrejelzések szerint. Mi

november 10-e óta téli üzemeltetési munkarendben, 12 órás váltott műszakokban dolgozunk.

A munkagépek és a síkosságmentesítési anyagok hadrendbe állításán kívül pedig a hófúvások elleni megelőző védekezésként országszerte több száz kilométernyi útszakasz mentén már korábban kihelyeztük a hófogórácsokat és a hálókat” – hangsúlyozta.

A kommunikációs osztályvezető arról is beszélt, hogy országszerte preventív sózást végeznek, ahová az előrejelzés csapadékot jósol.

Kiemelte: hosszabb utazás esetén érdemes megfelelő üzemanyagszinttel, feltöltött mobiltelefonnal, meleg takaróval, ivóvízzel és a téli közlekedéshez szükséges felszerelésekkel útnak indulni, utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak az autósok az Útinformon az aktuális út és látási viszonyokról.

„Elsőként a gyorsforgalmi utakon, majd a főútvonalakon, végül pedig a mellékutakon dolgozunk. Társaságunk kezelésében

31 ezer kilométernyi állami közúthálózat

van. A településeken belüli, mintegy 180 ezer kilométernyi utat az önkormányzatok kezelik. Egy-egy fordulókör nyilván az időjárási és terepviszonyoktól is függ, ez akár 2-4 órát is igénybe vehet, tartós havazás esetén a szakemberek ezeket a köröket folyamatosan ismétlik” – fogalmazott.

A közútkezelő 610 kilométer olyan kerékpárúton is végez téli tisztántartást és síkosságmentesítést, amelyek elsősorban a hivatásforgalmat szolgálják, ehhez pedig 29 kisebb méretű, kifejezetten kerékpárutak kezelésére alkalmas gépet is használ a társaság az osztályvezető elmondása szerint.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.