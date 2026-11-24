Közleményükben azt írták: az előrejelzésekre reagálva a Budapesti Közműveknél már szerda hajnaltól III-as készenléti fokozatot rendeltek el. Ennek megfelelően a síkosságmentesítő célgépek 12 órás műszakban lesznek az utakon, és már a kora reggeli órákban preventív szórást végeznek.

Az FKF ellenőr járatai már jelenleg is folyamatosan az utakon vannak, és elsősorban a hidakat, felüljárókat, valamint a magasabban fekvő, hideg zugos területeket érintő nagyobb útszakaszokat ellenőrzik, hogy szükség esetén beavatkozzanak.

A főváros útjait rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítják: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és az egyéb közösségi közlekedési útvonalakat. Ezután a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai és kereskedelmi egységekhez vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Az FKF a minél gördülékenyebb hóeltakarítás érdekében arra kéri az autósokat, hogy vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra.