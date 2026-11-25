A frissített szakmai ajánlás a korábbinál pontosabban határozza meg, melyik életkorban és milyen időközönként javasolt a vérvétellel járó PSA-szűrés:

50–69 év között (átlagos kockázat esetén): Kétévente ajánlott a PSA-vizsgálat elvégzése.

45–69 év között (fokozott kockázat esetén): Azoknak, akiknek a családjában halmozottan fordult elő a betegség, illetve a fekete férfiaknak már 45 éves kortól évente javasolják a szűrést.

70–74 év között: Egyéni mérlegelés – az általános egészségi állapot figyelembevétele – alapján dönthetnek a folytatásról; amennyiben kérik a szűrést, kétévente indokolt a vizsgálat.

75 év felett: A rutinszerű PSA-szűrés már nem javasolt, ahogyan azoknak sem, akiknek a várható élettartama tíz évnél rövidebb.

Az irányelvek életkor szerint rögzítik azt is, milyen laborérték felett szükséges ismételt ellenőrzés:

a 45–69 éves korosztálynál a 3 ng/ml-es vagy annál magasabb,

a 70–74 éveseknél pedig a 6,5 ng/ml-es vagy azt meghaladó PSA-szint indokol újabb tesztet. Mivel az emelkedett értéket jóindulatú prosztatamegnagyobbodás, gyulladás vagy húgyúti fertőzés is okozhatja, a szakértők első lépésként a vérvizsgálat megismétlését javasolják két hét és három hónap között.

Amennyiben a kontrollvizsgálat is magas értéket mutat, az új ajánlás szerint nem azonnali szövettani mintavétel (biopszia) következik, hanem prosztata-MRI vagy speciális biomarker-vizsgálat segít pontosítani, mekkora a daganat valószínűsége. Igazolt, de alacsony kockázatú elváltozásoknál az amerikai társaság kiemelt lehetőségként ajánlja a műtét vagy sugárkezelés helyetti aktív megfigyelést – azaz a rendszeres labor- és képalkotó kontrollt –, amivel elkerülhetők vagy későbbre halaszthatók az esetleges mellékhatásokkal járó beavatkozások.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az irányelvek az amerikai szűrési gyakorlatra vonatkoznak, így Magyarországon továbbra is a háziorvossal vagy urológussal való egyéni egyeztetés határozza meg a vizsgálatok ütemezését – írja az egeszsegkalauz.hu