Görög Márta azt írta: a közös munka alapvető küldetése a civil szervezetekkel folytatott érdemi szakmai párbeszéd megerősítése és a partnerségen alapuló együttműködés előmozdítása az alapvető jogok hazai érvényesülésének segítése érdekében.

Hozzátette, várják minden elkötelezett, alapjogvédelemmel foglalkozó civil szervezet jelentkezését.

A pályázatokat 2027. január 5-ig lehet benyújtani – jelezte a miniszter.

A részletes pályázati feltételek, a benyújtandó dokumentumok és a jelentkezés módja a pályázati kiírásban érhető el ezen a kormányzati oldalon.