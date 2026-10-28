Kiderült Hankó Balázs és volt államtitkára sorsa

Rács mögött tölti a karácsonyt és az újévet is Hankó Balázs, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, Varga-Bajusz Veronika is – tudta meg a 24.hu.

Az MTI összefoglalója szerint korábban kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkára letartóztatásának három hónappal történő meghosszabbítását.

Bodó Marianna főügyészségi szóvivő az MTI érdeklődésére hétfőn elmondta: az ügyészségi indítvány szerint az indokok változatlanok a korábbi döntés óta, így a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmények megalapozott gyanúja mellett továbbra is fennáll a szökés és elrejtőzés, az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye mindkét gyanúsított esetében. A nyomozási bíró a héten, tárgyalás nélkül, az iratok alapján dönt a gyanúsítottak letartóztatásának február 1-jéig történő meghosszabbításáról, mivel a korábban elrendelt kényszerintézkedés november 1-jén lejár - tette hozzá.

A Kecskeméti Törvényszék október 13-án helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság október 1-jei döntését, amellyel elrendelte Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban.

A gyanú szerint a volt miniszter és az alap korábbi alelnöke a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát arra használták fel, hogy a kezelt vagyont a törvényes céloktól eltérően, a 2026-os országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, valamint a kérelmezők személyes céljaira fordítsák, amivel különösen jelentős vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.