Gajdos László azt írta, hogy a napokban három zsilipet is megnyitottak: az Atkai-zsilipen át az Atkai-Holtágba, az Alsó-Lúdvári zsilipen keresztül a Gyálai-Holt-Tiszába, Dóc térségében pedig a Percsorai zsilip nyitásával a Levelényi öntözőrendszerbe engedik a vizet.

Hozzátette, hogy amint tetőzik a Tisza, a zsilipeket visszazárják, így a víz nem folyik vissza a folyóba, hanem a tájban marad.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy már 51 millió köbméterrel nőttek a felszíni vízkészletek, ami 70 százalékkal több a tavaly ilyenkor mért mennyiségnél.

Bóna Szabolcs azt írta: az elmúlt hetek csapadékos időjárását kihasználva országszerte azon dolgoznak, hogy minél több víz maradjon helyben: zárják a zsilipeket, feltöltik a csatornákat és a holtágakat, emelik a tározók vízszintjét. A most rendelkezésre álló víz megtartásával már a következő száraz időszakokra készülünk – fogalmazott.