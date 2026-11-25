„Tudjuk, hogy az európai fővárosokban, a többi között Brüsszelben is, többször felmerültek tervek katonai kontingensek (Ukrajnába) telepítésére. Ez Moszkva számára teljességgel elfogadhatatlan” – hangsúlyozta.

Boris Johnson volt brit kormányfő külföldi intervencióra vonatkozó terveivel kapcsolatban megismételte, hogy, hogy éppen ez a politikus volt az, „aki megakadályozta a háború leállítását 2022-ben”.

„És továbbra is távolról sem békés a hozzáállása” – tette hozzá

Azokkal a sajtójelentésekkel kapcsolatban, amelyek szerint az orosz hadseregnek akár 700 ezer halottja is lehet az ukrajnai háborúban, azt hangoztatta, hogy a veszteségadatok egyetlen hiteles forrása a moszkvai katonai tárca, egyúttal arra hívta fel az újságírókat, hogy egyéb adatokat ne vegyenek figyelembe.

A Kreml szóvivője nem tudott semmi konkrétumot mondani egy európai delegáció esetleges moszkvai látogatásáról és nem kívánta kommentálni az abu-dzabi háromoldalú, ukrajnai rendezési tárgyalások tartalmáról szóló sajtóhíreket.

„Az egyetlen dolog, hogy tegnapelőtt hallottunk egy brüsszeli nyilatkozatot, miszerint az európaiak úgy döntöttek, hogy nem folytatnak semmiféle kétoldalú kapcsolatot. Ilyen nyilvános nyilatkozat hangzott el” – mondta.

Természetesnek nevezte Líbiának azt szándékát, hogy intézkedéseket tegyen Ukrajnával szemben a bengázi kikötőben elkövetett merénylet miatt, mert, mint mondta, egyetlen állam sem hagyja büntetlenül a katonái ellen elkövetett merényleteket.