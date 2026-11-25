Elindult a Baptista Szeretetszolgálat 23. Cipősdoboz Akciója, amelynek keretében december 20-ig várják az ajándékcsomagokat az ország több mint 400 gyűjtőpontján – közölte a szeretetszolgálat kedden. A kezdeményezés célja, hogy minél több rászoruló gyermek karácsonyát tegyék szebbé.

Az idei adománygyűjtési szezont kedden délelőtt egy különleges játékkal, az Áll az alku című televíziós vetélkedő mintájára megrendezett Áll az ajándék programmal indították el. A Gundel Takács Gábor vezetésével, Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó közreműködésével megrendezett játék eredményeként a főtámogató Mol további ezer ajándékot ajánlott fel a rászoruló gyermekeknek.

A rendezvényen a szervezők támogatóikkal és partnereikkel közösen 80 ajándékdobozt is összeállítottak, amelyeket a Városháza Parkban található fő gyűjtőpontra vittek – olvasható a közleményben.

Az adományozáshoz egy jó állapotú cipősdobozt kell megtölteni a megajándékozni kívánt gyermek korának és nemének megfelelő ajándékokkal. A csomagba játékok, írószerek, higiéniai termékek, édességek és könyvek is kerülhetnek. Az ajándékokat december 20-ig lehet leadni az ország több mint 400 gyűjtőpontján. A gyűjtőhelyek listája, az adományozás részletes feltételei, valamint az online adományozás lehetősége a www.ciposdoboz.hu oldalon érhető el – tájékoztattak a szervezők.