Nagyon fontos, hogy ezek az ismert művészek kiállnak az áldozatokért, ez egy határozott üzenet, hogy fontos az ügy és fontos, hogy minél több áldozat erőt kapjon ezekből a történetekből – mondta Sándor-Lenkei Aida.

Hozzátette: a krízisambulanciák már 2018-tól működnek az országban, a segélyszervezet fenntartásában négy ilyen krízisambulanciát visznek, ahol az áldozatok ambuláns ellátásban kaphatnak segítséget. A művészek azoknak a történeteit olvasták fel, akik a krízis ambulancián jelen voltak, segítséget kaptak, hosszú távú segítségnyújtási folyamatban vettek részt.

„Mindig arra biztatjuk az áldozatokat, hogy meséljék el a történetüket, és azt is, hogyan tudtak kilépni a bántalmazó kapcsolatból. Ezzel másoknak is erőt adhatnak. Azokat a beszámolókat, amelyeket az érintettek vállalnak, anonim módon osztanak meg velünk, bizalmi történeteknek nevezzük. Ezekből a személyes történetekből készítettünk összeállításokat.”

Gyakran az áldozatok nem ismerik fel, hogy áldozati szerepben vannak

– fogalmazott a szakmai vezető.

Nagyon sokat kell kommunikálni, hogy mi az, ami belefér egy kapcsolatba, és mi az, ami már nem, és nem kell eltűrni. Sokan tűrnek, azt gondolják, hogy ez természetes, hiszen biztos más kapcsolatban is így van.

Mint mondta: fontos, hogy visszajelzéseket kapjanak a környezetüktől, hogy ez határsértő viselkedés, amit a másik csinál. A kilépés gyakorlatilag nagyon gyakran az erőszak eszkalációja után történik, amikor egy olyan fokú félelmet él meg az áldozat a kapcsolatában, amit már nem tud elviselni. Egyébként az érintettek nagyon sok mindent el tudnak viselni, sokáig tudják ezt viselni, viszont amikor a gyerekükre irányul a bántalmazás, azt nem szokták hagyni, vagy amikor a közvetlen környezetüknek a fenyegetettségét látják.

A bajba jutottak a segelyszervezet.hu/kiknek-segitunk/aszeretetnemart/ oldalon megtalálják a krízisambulanciák elérhetőségeit, ahol anonim módon, ingyenesen kérhetnek segítséget. E-mailben és telefonon is felvehetik a kapcsolatot a szakemberekkel, akik meghallgatják és segítik őket – hívta fel a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci krízisambulanciájának szakmai vezetője.

„Az érintettek arra számíthatnak, hogy a szakemberek traumatudatos szemlélettel közelítenek hozzájuk: elfogadják és hitelesítik az érzéseiket, segítenek feltárni, mi történik az életükben, és iránymutatást adnak a rendelkezésükre álló segítségnyújtási lehetőségekről. Előfordulhat, hogy egyetlen beszélgetés is elegendő, más esetekben azonban több alkalomra van szükség. Emellett ingyenes jogi tanácsadást és pszichológiai támogatást is igénybe vehetnek. Ez különösen fontos, hiszen az áldozatok társadalmi helyzetüktől függetlenül nem feltétlenül rendelkeznek azzal az anyagi háttérrel, amely lehetővé tenné számukra, hogy piaci alapon jussanak hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz.”

A szakértő szerint az első és legfontosabb, hogy az érintett hallgassa meg a tanácsokat, kérdezzen, ha támogatásra van szüksége.

„A lényeg, hogy az áldozat érezze: nincs egyedül, valaki mellette áll. Androidos telefonra letölthető a Bright Sky alkalmazás, amely az áldozatoknak és hozzátartozóiknak egyaránt segítséget nyújthat. Az alkalmazás kérdéseken vezeti végig a felhasználót, így azoknak is hasznos lehet, akik bizonytalanok abban, hogy a kapcsolatukban tapasztaltak kapcsolati erőszaknak minősülnek-e, de szeretnének erről beszélgetni valakivel. Az applikációban számos segítségnyújtási lehetőség és segítő szervezet elérhetősége megtalálható, a helymeghatározás bekapcsolásával pedig azt is megmutatja, hol van a legközelebbi segítségkérési pont. Jó szívvel ajánlom tehát az áldozatoknak és hozzátartozóiknak egyaránt” – fogalmazott Sándor-Lenkei Aida.

A cikk Gulyás Ákos interjúja alapján készült.