A havazás már szerda délután több Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen is intenzív volt. A MetFigyelő beszámolói szerint Szolnokon nagy pelyhekben hullott a hó, és a táj is kifehéredett, de Nagykörűben, Jászberényben és Törökszentmiklóson is jelentős havazást tapasztaltak.

Az Astromet előrejelzése szerint a délnyugat felől érkező kisebb-nagyobb csapadéktömbök estére összefüggő csapadékzónává álltak össze, amely a Komárom és Debrecen közötti, mintegy száz kilométer széles sávban okozhatott havazást. Ebben a térségben, a fővárost is beleértve, helyenként intenzíven hullhatott a hó. A csapadékzóna éjfél után északkelet felé, Nógrád és Szabolcs irányába mozdult el, miközben fokozatosan veszített az intenzitásából.

Csütörtök reggel újabb, az előzőnél is jelentősebb csapadékrendszer érkezett az ország fölé. Eközben északnyugat, az Alpokalja felől, valamint északról hidegebb levegő áramlott be, délkelet felől viszont enyhébb légtömegek érkeztek. Emiatt a csapadék halmazállapota is változott: az Alföldön a havazást egyre inkább eső válthatta fel, a korábban lehullott hó pedig olvadásnak indulhatott – írta az Astromet.