A kormány felülvizsgálta és módosítja a csőd- és felszámolási eljárások szabályait, hogy növeljék az átláthatóságot, megelőzzék a visszaéléseket és erősítsék a közbizalmat – az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az Országgyűlésnek.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter által jegyzett és kedd este benyújtott indítvány szerint szigorodnak a felszámolók névjegyzékbe vételére, összeférhetetlenségére, kizárására és ellenőrzésére vonatkozó előírások, 2027. január elsejétől.

A felszámolói névjegyzéket a jövőben nem a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH), hanem egy külön erre kijelölt szerv, a felszámolók névjegyzékét vezető szerv fogja vezetni.

Lényeges és a felszámolói kör átláthatóságát alapvetően érintő új szabály, amely előírja, hogy a jövőben – az Európai Gazdasági Térség (EGT) államaiban működő fizetésképtelenségi szakértő vállalkozás magyarországi fióktelepe mellett – csak olyan felszámoló szervezet vehető nyilvántartásba, amely magyarországi székhellyel rendelkező kft. vagy zrt. formában működik, és amelynek tagja magyar állampolgár vagy más, az EGT-ről szóló megállapodásban részes állam polgára.

Egy felszámolóbiztos legfeljebb csak a rendeletben meghatározott számú ügyben járhat el egyszerre. Ez az ügyelosztás egyenletességét és a feladatellátás biztonságát szolgálja annak elkerülésével, hogy egy felszámolóbiztos az átlagos ügyszámot kiugróan meghaladó számú ügyben járjon el.

További kizárási ok, ha a felszámolóbiztos szándékos, legalább 2 éves szabadságvesztéssel büntetendő, közvádra üldözendő bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alá kerül. Ilyen esetben a felszámolóbiztos a hitelesség és a közbizalom megőrzése érekében új ügyben nem jelölhető ki, de korábbi ügyeiben eljárhat.

Új szabály az is, hogy a felszámolóbiztos egyidejűleg – a jelenlegi három helyett – csak egy felszámoló szervezetnél lesz foglalkoztatható.

A törvénymódosítás szigorúbb feddhetetlenségi, összeférhetetlenségi és szankciós szabályokat vezet be a felszámolókra, miközben átrendezi a felügyeleti hatásköröket. Így a felszámoló cégek a jövőben kizárólag felszámolási és vagyonfelügyeleti feladatokat láthatnak el, mást nem.

A névjegyzékből büntetésből törölt felszámoló céget 3 évig nem lehet újra felvenni. Ha egy cég törlését egy adott felszámolóbiztos hibája okozta, őt magát sem lehet felszámolóbiztosként alkalmazni 3 évig.

Új törlési okokat vezetnek be:

akkor is törölhető egy szervezet a felszámolók névjegyzékéből, ha elmulasztja a szakképzési kötelezettségét, vagy ha nem jelenti be a kizáró okot (például a büntetőeljárást).

A módosítás a hitelezők érdekeinek védelme érdekében a nagy értékű vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó szabályokat egészíti ki: amennyiben a felszámoló által értékesítendő vagyontárgy várható értéke a 100 millió forintot eléri, a becsérték megállapítására független szakértőt kell megbízni.

A javaslat érdekeltté teszi a felszámolókat az olyan eljárások megindításában, amelyek az adós felszámolási eljárást megelőzően kimentett vagyonának visszaszerzésére irányulnak. A módosítással a felszámoló díja az eredményes igényérvényesítés esetén a visszaszerzett vagyon értékesítéséből származó bevétel, illetve a visszaszerzett pénzösszeg 12 százaléka.

A stratégiailag kiemelt jelentőségű csőd- és felszámolási eljárásokban eljáró állami felszámolókra vonatkozó új összeférhetetlenségi szabály szerint az állami felszámoló vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja nem lehet más felszámoló tagja vagy vezető tisztségviselője, illetve más felszámolónál nem foglalkoztatható.