Nagyon megijedt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, amikor augusztusban „hirtelen 100 gyereknek nem volt ösztöndíja”.

Mint Edvi Péter, a szervezet alapító elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában rámutatott, országos felhívást közöltek, utána pedig „egyik meglepetés jött a másik után”.

„Rengetegen jelentkeztek, ajánlottak fel segítséget. Sok ezren írtak. Sokan csak sajnálkoztak, ugyanakkor kis cégek, nagy cégek, intézetek mellénk álltak, sőt privát emberek is, ebből pedig kikerekedett egy nagyon megható történet, olyan emberek, akiknek saját maguknak sincs túl sok és az ügy mellé álltak, és adott esetben azt mondták, hogy bár nem tudnak 5-6 vagy 15 ösztöndíjast vállalni, de egyet igen, és így kialakult az, hogy nemcsak a 100 gyereknek sikerült ösztöndíjat adni, hanem összesen 234-nek, amiből 60-nak már korábbi szponzorokból is volt ösztöndíjuk, de hát ettől függetlenül közel 180 ösztöndíjat gyűjtöttünk össze, az eredeti 100 fő helyett” – részletezte Edvi Péter.

Hogy milyen támogatást kapnak az érintett fiatalok, és hogyan lehet bekerülni a programba, arról elmondta, nem egyszerű, mert

kitűnő tanulmányi eredmény kell a bekerüléshez a bent maradáshoz az egyetemi diplomáig 4,5 fölötti átlag szükséges, egyszer fér bele „figyelmeztetés” a kihullók helyett mások érkeznek a programba a mélyszegénység szintén feltétel, ezt igazolni kell a NAV vagy az önkormányzat segítségével: nem lehet több mint 55 ezer forint a családban az egy főre jutó jövedelem (ez esetben ételre sem nagyon futja otthon).

Van olyan év, amikor 110-szeres túljelentkezés van a programban. Van olyan helyzet, hogy tanulmányi versenyen való sikeres részvétel sorol valakit előrébb, esetleg a külön angol vagy a zongora. Az is jelenthet még plusz pontokat, ha a családban az egyik szülő súlyos beteg, netán meghalt.

Az ösztöndíj összege 50 ezer forint havonta, 600 ezer forint évente, ami egy ilyen érintett családnál kulcsfontosságú segítség akár utazásban, jár hozzá gyereknapi és egyéb juttatás, például operaházi látogatás is.

Farkas Dávid teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.