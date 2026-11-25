Az eredményes vízvisszatartási munkálatoknak köszönhetően a novemberben lehullott csapadék 99,5 százaléka a vízgyűjtő területeken maradt a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) mintegy tízezer négyzetkilométeres működési területén – közölte a szervezet szerdán a honlapján.

A Pécsi központú, túlnyomórészt Baranyában és Somogyban tevékenykedő igazgatóság közlése szerint a Charles-ciklon csapadékos időszakában átlagosan 316,8 millió köbméter – 57 milliméternyi – csapadék hullott le az általuk kezelt területen, a számításaik szerint pedig a lehullott csapadékból mintegy 315 millió köbmétert tartottak a területen.

A ciklonból származó csapadék vízkészletének döntő része tavakban, víztározókban, és a vízfolyások medrében tározódott, illetve a talajba szivárogva hozzájárult a talajnedvesség növekedéséhez és a felszín alatti vízkészletek utánpótlásához.

A víz helyben tartásában a természetes folyamatok mellett fontos szerepet játszottak a DDVIZIG kezelésében lévő vízgazdálkodási létesítmények, tározók és az igazgatóság által végrehajtott vízvisszatartási beavatkozások is – emelték ki a közleményben.