Forsthoffer Ágnes azt írta: ma is sok nő él bántalmazó kapcsolatban, félelemben, kiszolgáltatva gyakran éppen annak, aki mellett biztonságban kellene lennie.

Hangsúlyozta: nem elég arra biztatni az áldozatokat, hogy kérjenek segítséget, erős védőhálót kell kiépíteni számukra.

Ezért kezdeményezik az isztambuli egyezmény ratifikációját, szigorítják a távoltartás szabályait, és megerősítik a bántalmazott nők jogi védelmét - idézte fel az Országgyűlés tiszás elnöke, hozzátéve: az intim felvételekkel való visszaélést önálló bűncselekményként kezelik, és nagyobb figyelmet fordítanak az áldozatok védelmére az eljárások során.