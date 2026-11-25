Meghökkentő vita kovácsolt szokatlan egységet a Fővárosi Közgyűlés szakbizottságában. A helyszín a budapesti problémák örökös főszereplője, a Blaha Lujza tér és az ott kilazult kockakövek.

A Blaha Lujza tér a fővárosi zöldítés és környezetvédelem egyik kirakatberuházása volt 2022-ben, ezzel párhuzamosan pedig a nagy múltú tér a közbiztonsági és köztisztasági krízis szimbóluma is lett.

2021. október 26. - a Strabag kivitelezésében újul meg a Blaha Lujza tér.

2022. május 4. - a szakemberek már dolgoznak a térburkolat lerakásán a Blaha Lujza téren.

2023. március 17. - épphogy átadták a felújított Blaha Lujza teret, már darabokban jön fel a bazaltkockakő.

2026. október 17. - a Blaha Lujza tér közbiztonsági és köztisztasági problémái azonban továbbra sem oldódtak meg.

2026. október 22. - szabadlábra került, majd ismét drogot árult a Blaha Lujza térnél egy 42 éves nő.

– idézte föl összefoglalójában az InfoRádió, rátérve a Budapesti Közgyűlés szakbizottságának e heti ülésére, ahol a tiszás Barna Judit Annamária kérte, hogy rendeződjön végre a Blahán gyűlő kockakövek helyzete. „Egy határozati javaslatban szeretném kérni a Közutat, hogy ezeket a balesetveszélyes útburkolati térköves problémákat, ha lehet, orvosolja” – kérte a kormánypárti politikus.

A kockakövek nem hanyagság, hanem környezetvédelmi okok miatt lazulnak ki – válaszolta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. „Úgy rakták le a burkolatot, hogy a vízáteresztő képesség biztosított legyen, tehát nem betonozták, nem ragasztották le. A BKM (Budapesti Közművek) pedig úgy tudja ezt takarítani, hogy magas nyomású készülékekkel megy rá. Ennek az az eredménye, hogy alámossa. Javították 2023-ban, 2024-ben utoljára pedig 2026 júniusában” – magyarázta Kiss Ambrus.

„Ez egy várospolitikai döntés. A Közút már tucatszor próbálta orvosolni ezt a problémát, de egyelőre ütköznek a szakmai preferenciák” – reagált az ülésen Márta Imre, a Budapesti Közművek vezérigazgatója.

Közben az asztalra került egy meglehetősen meghökkentő információ is a tiszás Barna Judit Annamáriától: „Vélelmezik egyébként a kerületben, hogy ide mindenféle illegális szereket is rejtenek el a kövek alá, és… kiszedik? Tehát én nem is gondoltam arra, hogy ez mondjuk kimosás miatt van, vagy tisztítás miatt, én szerintem ez közrendi kérdés” – fogalmazott.

„Fontos, hogy azért tudják kiszedni, mert alámossák, mert egyébként nem tudná kifeszegetni valaki, hogyha az stabilan benne lenne. Közpénzen visszarakosgatjuk folyamatosan, aztán alámossuk szintén közpénzen, valaki nem közpénzen kiszedi, de »profitorientált vállalkozása keretében«, mi pedig újra közpénzzel visszarakjuk, ami nagyon nincs rendjén” – foglalta össze a helyzet tragikusságát Kiss Ambrus főigazgató

Mindez azonban nemcsak az egyre drámaibb Blaha Lujza téri állapotokról szól, hanem a jövőről is – mondta a bizottság elnöke, Gál József. „A Blaha Lujza tér kapcsán is, de leginkább a most induló projektek kapcsán is, meg az új burkolat fektetése kapcsán is kicsit majd jobban körbe kell járni a témát.”

Végül minden párt képviselői egyetértettek abban, hogy meg kell oldani a közpénzből újra és újra lerakott, majd közpénzből újra és újra kimosott kockakövek ügyét.

A cikk alapjául szolgáló összefoglalót Kocsis Éva készítette.