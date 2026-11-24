Egy másik, a végrehajtási visszaéléseket vizsgálóbizottság alelnöke is vagyok a kormánypárt részéről, és az pontosan azért indult, amiért ez – hangsúlyozta Gyöngyösi István, hozzátéve: „a Tisza-kormány alatt végre lehetőségünk nyílt arra, hogy az elmúlt évtizedek súlyos visszaéléseit parlamenti keretek között is fel tudjuk tárni. A felzárkóztatási programokat illetően is látnunk kell, hogy a legszegényebb embereknek szánt közpénz nem jutott le oda, ahova kellett volna, és ezekkel el kell számolni.”

A képviselő szerint a lezárt ellenőrzések már feltártak milliárdos károkat, túlárazásokat fedeztek fel. Hogyan történhetett ez meg? Kiknek kellett volna megakadályozniuk? Ezekre a kérdésekre fogunk választ kapni – fogalmazott. Két hasonló profilú bizottság is van, ami vizsgálatokat folytat, de kiiktathatók a párhuzamosságok. Megvan az adott munkaterv és ügyrend, amit mi elfogadunk az első bizottsági ülésen, és ezáltal arra fogunk tudni menni, amit az adott témakör megkövetel. Ezt paritásos alapon fogjuk tudni véghez vinni, az ellenzéki képviselőtársak támogatásával is, hiszen ez egy pártokon túlnyúló, kormányciklusokon átívelő témakör lesz, amiben én azt gondolom, hogy partnerek lesznek úgy, ahogy ebben a másik bizottságban is tapasztaltam eddig – mondta Gyöngyösi István.

Nem csak a hazai, hanem az európai uniós támogatásokat is vizsgálni fogjuk, a 2004 és 2026 közötti időszakban.

Azért, hogy több kormányzati ciklus döntéseit is lássuk és átvizsgáljuk. Különös figyelemmel a roma közösségnek szánt programokat vizsgálnánk, de a feladatunk ennél sokkal-sokkal szélesebb, az egész társadalmi felzárkóztatást és a rendszert kell áttekintenünk – mondta.

A szakértők szerint

1351 milliárd forintnyi társadalmi felzárkózási programról van szó.

Ekkora összegnél pedig alapvető elvárás, hogy bemutassuk, hogy mire jutott, és mire nem jutott belőle. Konkrétan például, hogy hány ember jutott munkához, vagy hány gyermek tudott továbbtanulni. Pont azt vizsgáljuk, amiket én is megéltem, hogy hol javultak érdemben a körülmények, amik ezeket az embereket érintik a lakhatás, munkahelyteremtés, végzettségekhez köthető támogatások és ehhez hasonló területeken – fogalmazott.

Formálódik már egy névsor, hogy a bizottság kiket akar majd meghallgatni. Alapvetően nem az én tisztem megítélni, hogy ki az, akit be akarok hívni, ezt a bizottság dönti el majd közösen, és mindenkinek tisztázni kell a szerepét. Kormányzatokon átívelő módon hívjuk be a vezetőket, a témához közel álló személyeket, hogy megmutassák a rendszer akár visszásságait, akár azt, hogy milyen döntéseket hoztak. A cél, hogy feltárjuk az intézményi és szakmai felelősséget, hogy ki milyen döntést hozott, és hogy egyáltalán milyen jelzést kapott a szabálytalanságokról, és hogy mit tettek a közpénzek védelmében. És ha nem intézkedtek, akkor annak mi volt az oka? A névsorról majd a bizottság dönt. Én képviselek majd egy adott álláspontot, a listát be fogom venni a bizottság első ülésére még idén, és eldöntjük paritásos alapon, hogy ki az, akit szeretnénk meghallgatni és kit nem – mondta Gyöngyösi István.

A bizottság mozgásteréről úgy fogalmaz: ez egy vizsgálóbizottság, ami nem hatóság, nem tudunk hatóságként eljárni. De jelzéseket tudunk adni az illetékes hatóságok felé akár a bűncselekmény gyanúját illetően a megalapozott adatok vagy iratok által, ha ilyenek kerülnek elő.

Nem nekünk kell eldöntenünk, hogy ki követett el bűncselekményt, hanem szimplán az lesz a feladatunk, hogy feltárjuk a tényeket a bekérendő iratok és a meghallgatandó személyek alapján,

hogy milyen politikai és intézményi felelősségi viszonyokat látunk, és hogy javaslatokat tudjunk tenni, amik a jövőre előremutatóak. Hiszen a bizottság másik fő célja, hogy ezt a rendszert végre felszámoljuk, megmutassuk, hogy milyenek a körülmények, és hogy ezeket a visszaszorítsuk, hogy ne tudjon mindez újra megtörténni.

Terítékre kerül az Országos Roma Önkormányzat néhány korábbi vitatott támogatás-felhasználási ügye is, így például a Híd a munka világába program kiemelten a vizsgálóbizottság látókörébe kerül.

A határozati javaslatba egy kiemelt programként írtuk bele ezt a konkrét ügyet. Vizsgálni kell az Országos Roma Önkormányzat gazdálkodását, és túl ezen az állami támogatáskezelés felelősségére is ki kell, hogy terjedjen a vizsgálat. Ez a program pedig finoman szólva is „megérdemli”, hogy beszéljünk róla – mondta, hozzátéve: fel kell tárjuk, hogy milyen döntések és megfontolások alapján fedezte az állam a támogatások jelentős részét. Nyilván, aki érintett benne, behívjuk, és megkérdezzük, ki hagyta jóvá ezeket a programokat, ki ellenőrizte, mi történt ezen jelzések után – mondta Gyöngyösi István, a Tisza párt országgyűlési képviselője, a felzárkóztatási források visszaéléseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság elnöke az InfoRádióban.

Az interjút Pintér Dániel készítette.