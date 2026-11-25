Ilyen országos akció egyszer van egy évben, ilyenkor igyekeznek megköszönni a véradóknak, hogy egész évben rendelkezésre állnak és segítik a rendszer működését.

„Különböző akciók, ajándékok várják őket az intézeti helyszíneken, OVSZ-es pontokon, és emellett lesz egy véradó ünnepség is, amit a Parlamentben tudunk a Magyar Vöröskereszttel közösen megszervezni. Itt a különböző sokszoros, többszörös véradóknak fogunk díjakat átadni megyénként, tehát egy elég komoly esemény lesz” – mondta el az InfoRádió megkeresésére Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.

Az első véradók aránya Magyarországon viszonylag alacsony, itt is van mit javulni. Ami még látszik, hogy az egész véradó populációnak az átlagéletkora folyamatosan emelkedik, ez sem igazán egészséges tendencia.

„Többféle apró dolgot tervezünk, amit folyamatosan igyekszünk bevezetni, igyekszünk növelni a helyszíni céges véradásokat, és olyan cégeket igyekszünk bevonni, ahol reményeink szerint több fiatal dolgozik, így is növelhetjük a fiatalok arányát. Próbálunk az egyetemek felé is nyitni” – sorolta.

Volt most egy kéthetes kormánytisztviselői véradási akciójuk, emiatt is egy kicsit most javult a készlethelyzet, 7400 körüli most a vörösvérsejt-koncentrátum száma, ami a biztonságos tartomány alsó határa. Hogy milyen vércsoportból milyen készlet van, abban nem biztos, hogy érdemes elmélyedni, mert ez régiónként is esetleg változhat; ha az OVSZ észlel valamilyen vércsoportból különleges hiányt, akkor az OVSZ tudja az adatbázisából célzottan elérni azokat a donorokat, akiknek az adott vércsoportú vérük van, és őket telefonon sürgősen elérik, erre szokott lenni megfelelő reakció is.

Aki most először adna vért, az összességében másfél-két órával számoljon, a felkészüléshez tartozik, hogy nézzük meg a véradókérdőívet előre (utazás, gyógyszerszedés, kísérőbetegségek).

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.