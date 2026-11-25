A bankok viszonylag gyorsan reagáltak a Wekerle Plusz megjelenésére Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője szerint.

Mint az InfoRádióban elmondta, november közepére már a hat nagybank kínálatában meg is jelent a konstrukció.

„Viszont ami ennél is érdekesebb, hogy

a Wekerle Plusz nemcsak a támogatott hitelek piacán, hanem a piaci lakáshiteleknél is versenyt indított;

a bankoknak a támogatott konstrukcióknál a jogszabályban meghatározott 3 és 5 százalékos kamatplafon miatt viszonylag azért szűk a mozgásterük, ezért más területeken próbálnak versenyelőnyt szerezni, megjelentek már a kedvezményes piaci hitelek, a hitelkombinációk, csökkentek egyes piaci lakáshitelek kamatai, és azért különböző jóváírásokkal is ösztönzik az ügyfeleket” – sorolta.

Olvasatában a lakásvásárlók számára kedvező fejlemények vannak, hiszen nemcsak azok kaphatnak jobb finanszírozási ajánlatot, akik jogosultak a Wekerle Pluszra, hanem bizonyos esetekben azok is, akik valamilyen feltétel miatt kiszorultak belőle. Ez a verseny még éleződhet is, és

a jövő évben a 6 százalék alatti hiteleket is elképzelhetőnek tartja a piacon, egy év múlva az 5 százalékost is.

Hogy milyen akciókkal állhatnak még elő a bankok, arról elmondta,

a jóváírási akciók,

a kezdeti költségelengedési akciók,

a kamatplafon alá beárazott térképek mind csalogatók lehetnek,

így a havi törlesztőben vagy a kamatteherben is van egy pici mozgástér.

Ebben éllovas most az MBH, azonban lehetnek követői.

Aki most lakásvásárlás előtt áll, és akár támogatott, akár piaci hitelben gondolkodik, az szerinte most ne feltétlenül a banki akciókra figyeljen, sokkal inkább a teljes futamidő alatt visszafizetendő kamatteherre,

illetve a banki konstrukciókat, a piaci hiteleket érdemes a konkrét helyzetben szakértővel átbeszélni.

„Sokkal egyszerűbb egy helyen összehasonlítani a kondíciókat, a termékpalettákat, mint hogy körbejárjuk az összes bankot, és akkor egyesével ezt próbáljuk meg otthon egy Excel-táblával vagy mesterséges intelligenciával összehasonlítani” – vélekedett Garam Dániel, aki szerint a kedvezőbb hitelajánlat nem jelenti azt, hogy mindenki számára most van itt a vásárlás ideje, az ingatlan ára, az önerő, a jövedelem, a törlesztőrészlet hosszú távú vállalhatósága együttesen határozza meg azt, hogy jó döntést hozunk-e.

A cikk Gulyás Ákos interjúja alapján készült.