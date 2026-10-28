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Nyitókép: Unsplash

Még egy jó hír a december 24-i munkaszüneti napról

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Nem kell ledolgozni december 12-én a december 24-i napot: elindult a társadalmi egyeztetés, három tiszás parlamenti képviselő benyújtotta a törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.

A törvényjavaslat célja december 24. napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása már idén, vagyis 2026. december 24-től.

A munka törvénykönyvéről szóló törvény felhatalmazza a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, hogy a munkaidő-beosztásnak a munkaszüneti napok miatt indokolt változtatását az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók esetén – legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31-ig – évenként rendeletben szabályozza.

Az idei munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló NGM rendelet alapján 2026. december 24. pihenőnap, amelynek ledolgozására 2026. december 12-én kerülne sor.

A javaslat elfogadása azt eredményezné, hogy megszűnik az a szabály, amely szerint december 24-ét ledolgozni kellett egy másik napon (2026. december 12-én).

Mint írják, a törvényjavaslat 2026. december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítaná, ezért a törvényjavaslatban foglaltakra figyelemmel, annak elfogadása esetén a fenti jogszabályhely hatályon kívül helyezése szükséges.

A társadalmi egyeztetés november 5-ig tart.

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Kezdőlap    Belföld    Még egy jó hír a december 24-i munkaszüneti napról

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