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Flávio Bolsonaro szenátor, Jair Bolsonaro volt brazil elnök fia nyilatkozik a sajtónak a puccskísérlettel vádolt apja és társai bünetőperében hozott ítélet kihirdetése után Brazíliavárosban 2025. szeptember 11-én. A bírói testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte a háziőrizetben levő 70 éves politikust, aki fellebbezhet az ítélet ellen. Braga Netto tábornok, Bolsonaro korábbi védelmi minisztere és a 2022-es választások alelnökjelöltje 26 év börtönbüntetést kapott, Almir Garnier admirális 24 évet, Augusto Heleno tábornok 21 évet, Paulo Sérgio Nogueira tábornok pedig 19 évet.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/André Borges

Az amerikai média szerint Brazíliából az Egyesült Államokba menekült Flávio Bolsonaro

Infostart / MTI

Flávio Bolsonaro szenátor az elnökválasztáson elszenvedett veresége után Brazíliából az Egyesült Államokba menekült – számoltak be kedden az amerikai sajtóorgánumok. Donald Trump amerikai elnök kormánya bejelentette, hogy vízumot ad neki.

A konzervatív volt elnök, Jair Bolsonaro fia még nem ismerte el vereségét az elnökválasztás második fordulójában a baloldali, leköszönő elnök, Luiz Inácio Lula da Silvával szemben, akit vasárnap 52 százalékos szavazati aránnyal újraválasztottak államfővé.

Flávio Bolsonaro kedden este érkezett amerikai földre – számolt be a The Washington Post című lap és a CNN hírtelevízió egy-egy névtelen forrást idézve. A megérkezés helyszínét nem pontosították.

Az amerikai kormány „vízumot állít ki Flávio Bolsonarónak és családjának, és engedélyezi számukra a belépést az Egyesült Államokba" – közölte a nap folyamán egy névtelenséget kérő külügyminisztériumi tisztviselő.

Hétfőn a vereséget szenvedett jelölt megígérte, hogy eleget tesz a bírósági végzésnek, amely arra kötelezte, hogy adja át útleveleit – beleértve parlamenti képviselőként birtokolt diplomataútlevelét is – a hatóságoknak. Ugyanakkor ezt nem tette meg, és útleveleit kedden érvénytelenítették – közölte az AFP francia hírügynökséggel egy rendőrségi forrás.

Egy az AFP által hivatkozott olasz parlamenti dokumentum szerint a politikusnak 2023 óta olasz állampolgársága is van.

A 45 éves szenátor ellen több nyomozás is folyik. Az egyik korrupció és pénzmosás gyanújával kapcsolatos, amelynek tárgya egy apjáról szóló film finanszírozása. Apját jelenleg házi őrizetben tartják puccskísérlet miatt. Flávio Bolsonaro minden szabálytalanságot tagad.

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