Megszavazta a Tisza Párt által beterjesztett vagyonadótervet a parlament.

Fajcsák Gábor, az RSM Hungary Zrt. partnere, adóüzletág-vezetője az InfoRádióban a jogszabályt elemezve kiemelte, 1 milliárd forintig adómentes valakinek a vagyona, afölött viszont egészen 100 milliárd forintig 1 százalékot kell fizetni utána, 100 milliárd forint felett pedig 1,5 százalékot. A kormányoldali tervek szerint körülbelül 15-20 ezer adózó fogja fizetni ezt a vagyonadót, és nagyjából 200 milliárd forint bevételt várnak belőle.

Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy Baka András államfő mikor írja alá a jogszabályt, ami szerinte rendkívül érdekes szituációt hozott létre, nem sok ilyen volt az elmúlt időben, számításai szerint ha a köztársasági elnök jövő hétfő éjfélig nem írja alá, akkor ez idén már nem fog életbe lépni, és akkor egy évvel kitolódik az alkalmazási lehetősége, ez pedig a költségvetésnek komoly bevételkülönbséget is jelenthet akár, bár egyébként is nagy kérdés, hogy hogyan fogják ellenőrizni, beszedni ezt az adót, „az apparátus még nem áll készen”, jövő év augusztus 31. amikor a bevallás határideje van, addig azért még erre fel lehet készülni, „de nem biztos, hogy arányban fog egyébként állni egymással ez a 200 milliárdos bevétel, meg az, amit az államapparátusnak ezzel kapcsolatban majd tennie kell azért, hogy ezt biztonsággal be lehessen szedni; nyilván az adóellenőröknek is fel kell készülni, adminisztrációban is új dolgokat kell kialakítani, és ennek az ellenőrzése sem lesz egyszerű” – nyomatékosította Fajcsák Gábor.

A szabályozás egyébként az utolsó pillanatban is változott. A módosítások közül kiemelte, hogy alkotmányossági szempontból a jogalkotó hozzányúlt ahhoz, hogy volt egy május 14-i határidő belengetve, amely szerint, ha május 14. után valaki például családon belüli ajándékozást csinált, akkor ezt már vizsgálni rendelte a jogszabály arra tekintettel, hogy a vagyonadó már ismert volt, és akkor a családon belüli ajándékozásokkal már direkt az adó optimalizálása érdekében éltek az adózók.

„Ezt a május 14-es határidőt kivették, ugyanakkor azért az mindenképp fontos, hogy ez a jogalkotónak egy olyan lépése, ami nem sok hatással bír, mert ez a szabály egy másik törvényben már lassan 30 éve érvényes; az adózóknak azt fontos megérteni, hogy kockázatos lépés” – tette világossá.

A másik fontos változás hogy egy nagyon speciális szabály volt a bizalmi vagyonkezelések és családi alapítványok tekintetében: kapcsoltnak tekintette azokat, amelyeket hozzátartozók hoztak létre.

„Ez azt jelentette volna, hogy akár a testvérek külön-külön létrehozott bizalmi vagyonkezeléseit is egyben kellett volna számítani és az adópozíciójukat egyben nézni, tehát a rájuk vonatkozó, egymilliárd forintig tartó adómentesség egy közös számítás lett volna. Itt szerintem a jogalkotó érezte, hogy jogilag ez is egy picit megkérdőjelezhető, hiszen miért kellene a testvérrel az adózási pozíciót közösen számolni. Tehát gyakorlatilag most már az ilyen típusú kapcsolt vagyonkezelés csak az ugyanazon személy által létrehozott vagyonkezeléseket illeti; ha valaki kettőt csinál, akkor azok kapcsoltak, de az összes többi nem” – folytatta.

Kevesebbeket érinthet, de rendkívül fontos változás lehet a startupokra vonatkozó könnyítés.

„Itt a korábbi szabály alapján valószínűleg nagyon-nagyon sok start-up tulajdonos került volna nagyon nehéz helyzetbe, ha a cégbe történő befektetések alapján kellett volna megfizetni a vagyonadót, hiszen jellemzően ezek a tulajdonosok pénzhez még nem jutottak osztalékot nem vehetnek ki, és elméleti szinten nagyon magas cégértékkel bírnak, de pénzt még nem láttak belőle, bajban lettek volna a vagyonadó tekintetében. Most ezt azért szerencsére nagyon erősen megváltoztatták. Amíg nincs osztalékfizetés, addig a vagyonadó alapját nekik a saját maguk által teljesített befektetés összege alapján állapíthatják meg, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők nem fognak vagyonadót fizetni” – magyarázta Fajcsák Gábor.

A szabályok egyik fontos eleme még az exit tax, vagyis a távozási adó. Ennek lényegéről leegyszerűsítve elmondta, mivel bevezetik a vagyonadót és a jogalkotó szeretné, ha ezt mindenki megfizetné, ezért megpróbálja megakadályozni, hogy csak az adó miatt valaki elköltözzön az országból, és erre vezetett be egy olyan adót, hogy ha az adózó országot vált, elköltözteti adóügyi illetékességét, akkor az illetőségváltás napjára egy kvázi teljes vagyonrealizációt vélelmez a jogalkotó, ami azt jelenti, hogy minden vagyonelemet, amivel bír a vállalkozó, azt gyakorlatilag megpróbálja megadóztatni a szerzési és az akkori illetőségváltáskori piaci érték szerinti különbözetre, egy 15 százalékos személyi jövedelemadóval.

„Ugyanakkor itt nagyon fontosak a részletszabályok a különböző európai uniós és egyéb – várható – aggályok miatt. Az Európai Unióban máshol is volt már exit tax, ami miatt már európai uniós bírósági ítéletek is születtek, és erre tekintettel egy olyan részletszabály került be még a rendszerbe, hogy ha valaki EU-s országba költözik, akkor ezt az adót nem kell megfizetni, csak ha majd egyszer valóban realizál vagyont, tehát eladja valamely vagyonelemét, ha ez 5 év múlva, akkor 5 év múlva, ha később, később” – részletezte Fajcsák Gábor.

Hangsúlyozta még, hogy ennek az adónak a megfizetését befolyásolni fogja az adott államok közötti kettős adóztatási egyezményeknek a részletszabálya, tehát az sem mindegy, hogy ki hova költözik, és azok az egyezmények milyen szabályokat tartalmaznak.

Arról, hogy jósolható-e, mit okoz a cégek működésében a vagyonadó, azt mondta, a tapasztalatuk az elmúlt egy hónap során, amikor nagyon felerősödtek a beszélgetések az ügyfelekkel erről a témáról, hogy teljesen egyedi helyzetek jönnek majd létre, mivel nagyon összetett a helyzet, nem látni, ki hogyan nyerhet vagy veszíthet többet, egy vállalatok emiatt beruházásokat tolhatnak későbbre, mivel az önerejük csökken, de arra is rámutatott, hogy azért ez egy megfizethető össze lesz, még ha egyes esetekben lehet jelentős teher is.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.