Lannert Judit a videóban elmondta: a javaslatcsomag nagyobb önállóságot biztosít az oktatási intézményeknek, több beleszólási lehetőséget teremt a szülőknek és a diákoknak, és korszerűbbé, rugalmasabbá teszi az oktatási rendszert.

A tárca közleményében kiemelte: a törvénymódosítás egyszerűbbé teszi a tankötelezettség megkezdésének halasztását, az ingyenes tankönyvellátás megőrzése mellett jelentősen bővül a pedagógusok tankönyvválasztási lehetősége, lehetővé válik az érettségi követelmények gyorsabb felülvizsgálata, átalakul a Klebelsberg Központ feladatköre, és 2027. január 1-jével megszűnik a kötelező tagságon alapuló Nemzeti Pedagógus Kar.

Kereki Judit, a tárca kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkára fontosnak nevezte, hogy egy gyermek iskolakezdéséről a szülők és az óvodapedagógusok közösen dönthessenek. Ha bizonytalanság merül fel, akkor a pedagógiai szakszolgálat szakértői segítenek – tette hozzá.

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár arról beszélt, azt szeretnék, hogy a gyerekek olyan tankönyvekből tanulhassanak, amelyek érdekesek, korszerűek és segítik őket a megértésben. A tervek szerint öt tankönyv közül választhatnak majd a pedagógusok. Nagyon fontos szempontnak nevezte az ingyenesség megőrzését. Kitért arra: szeretnék csökkenteni a tanulók terhelését, túlterhelését, ennek érdekében korszerűsítik az érettségi követelményeket.

Naderi Zsuzsanna szakképzésért, felnőttkori tanulásért és ifjúságpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt: rugalmasabbá teszik a mikrotanúsítványok rendszerét, hogy a megszerzett ismeretek a továbbtanulásban és a munka világában is hasznosulhassanak.

A tárca a közleményében kiemelte: a közoktatást, a felsőoktatást és a felnőttképzést érintő változtatások célja, hogy az oktatási rendszer rugalmasabban működjön,

nagyobb szakmai mozgásteret biztosítson az intézményeknek, és jobban alkalmazkodjon a gyermekek, a tanulók és a pedagógusok szükségleteihez.

Az áttekintés szerint megmarad az ingyenes tankönyvellátás és bővül a tankönyvválaszték. A jelenlegi, tantárgyanként és évfolyamonként legfeljebb két tankönyv helyett akár öt kiadvány is felkerülhet a tankönyvjegyzékre. Az állami kiadványok mellett több piaci tankönyv közül is választhatnak az intézmények. A szélesebb választék biztosításához a minisztérium mintegy 6 milliárd forintos többletforrás bevonását kezdeményezi. Az új szabályozás első alkalommal a 2027/2028-as tanév tankönyvjegyzékének összeállítását érinti.

A törvénycsomag több ponton egyszerűsíti a pedagógusok munkavégzésére és továbbképzésére vonatkozó szabályokat. Megszűnik a kötelező továbbképzési rendszeren kívül elrendelhető, eseti kötelező képzések lehetősége – írták.

A törvénymódosítás a közlemény szerint lehetővé teszi az érettségi követelmények gyorsabb felülvizsgálatát: ha a változtatás kizárólag a vizsgakövetelmények csökkentését szolgálja, a jelenlegi kétéves felkészülési idő helyett egy év is elegendő a bevezetéshez.

Az új szabályozás lehetőséget teremt az érettségihez szakmailag nem szükséges tananyagtartalmak korábbi elhagyására, ezáltal a tanulói terhek mérséklésére. A felülvizsgálat célja a vizsgakövetelmények korszerűsítése. A változtatások első alkalommal a 2027/2028-as tanévben valósulnak meg – ismertette a minisztérium.

Jelezték azt is: a törvénycsomag pontosítja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek ellátásának szabályait, és rendezi a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolák működésének jogi kereteit.

Megszűnik a KRÉTA rendszer egyes, az intézmények alapvető működéséhez nem nélkülözhetetlen moduljainak kötelező alkalmazása – közölte a tárca,

hozzátéve: a módosítás nem jelenti a rendszer teljes kivezetését, de lehetőséget teremt arra, hogy az intézmények más informatikai megoldásokat is alkalmazzanak.

Kitértek arra: a Klebelsberg Központ 2027. január 1-jétől szakmai támogató és iskolafejlesztő háttérintézményként működik tovább. A tankerületi központok közvetlenül az oktatási és gyermekügyi miniszter irányítása alá kerülnek.

A törvényjavaslat 2027. január 1-jével megszünteti a kötelező tagságon alapuló Nemzeti Pedagógus Kart. A szervezet működésére korábban biztosított évi 150 millió forintot a minisztérium a pedagógusok szakmai szervezeteinek támogatására fordítja.

A felsőoktatási intézmények 2027. szeptember 1-jétől szabadabban választhatják meg az általuk használt tanulmányi informatikai rendszert. Megszűnik a Neptun kötelező alkalmazása, így az egyetemek saját működésükhöz igazodó, költséghatékonyabb megoldásokat is igénybe vehetnek.

Az összegzés szerint

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Karán folyó érintett képzések megszüntetésével összefüggésben a törvényjavaslat biztosítja a hallgatók tanulmányainak folytonosságát.

A legfeljebb 418 érintett hallgató a tervek szerint 2027. július 1-jétől az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatja tanulmányait. Az átvevő egyetem az NKE-n megszerzett kreditek legalább 80 százalékát elismeri, és a kollégiumi elhelyezés folytonosságát is biztosítják. A képzések átalakításával a Nemeskürty-ösztöndíj megszűnik.

Emellett egyszerűsödik a felnőttképző intézmények adatszolgáltatása: a képzési adatokat egységesen, negyedévente kell bejelenteni. A jövőben a jogszabályi feltételeknek megfelelő felnőttképzések, illetve azok önálló moduljainak sikeres teljesítéséről a felhasznált tankönyvtől függetlenül is kiállítható mikrotanúsítvány.

A törvénycsomag bővíti a kisgyermeket nevelő munkavállalók védelmét. A három és tíz év közötti gyermeket nevelő férfiak esetében is írásbeli hozzájárulás szükséges az éjszakai munkavégzésre történő beosztáshoz. Szigorodnak továbbá a más településen történő munkavégzés elrendelésének szabályai - áll a közleményben.