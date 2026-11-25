A közlemény szerint a nyolcéves utazást követően, november 21-én pályára állt űrszonda két tudományos kutatószondából áll: az európai Mercury Planetary Orbiter (MPO) elsősorban a bolygó felszínét, belső szerkezetét és környezetét, míg a japán Mio a Merkúr mágneses terét és magnetoszféráját vizsgálja majd. A két szonda jelenleg még összekapcsolva kering a Merkús körül, szétválasztásukat december 9-10-re tervezik. A végleges pályák kialakítása után a tudományos mérések várhatóan 2027 áprilisában kezdődnek meg.

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói és mérnökei a szondán elhelyezett SERENA műszercsomag PICAM (Planetary Ion Camera) iontömeg-spektrométerének fejlesztésében vettek részt, a műszer energiaellátását az általuk fejlesztett speciális tápegység biztosítja. A berendezés a Merkúr környezetében található ionok összetételét, energia- és szögeloszlását méri majd, ami segít megérteni a bolygó exoszférájában és magnetoszférájában zajló folyamatokat – írták.

A tájékoztatásban idézték Bebesi Zsófiát, a HUN-REN Wigner Űrfizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát, a projekt egyik szakértőjét, aki kiemelte: a szonda megérkezése új lehetőséget nyit a Merkúr mágneses terének, magnetoszférájának és a napszéllel való kölcsönhatásainak részletes tanulmányozására. Hozzátette, hogy a következő hónapokban további összetett pályamódosításokat hajtanak végre, amelyek előkészítik a két kutatószonda önálló működését és a tudományos vizsgálatok megkezdését.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a jövőre induló mérések a Merkúrral kapcsolatos tudományos kérdések megválaszolása mellett a magyar kutatók és mérnökök munkájának eredményességét is igazolják az űrbéli extrém körülmények között.