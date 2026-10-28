Vezet Netanjahu tömbje a szavazóköri eredmények összesítése után Izraelben

A 120 parlamenti helyből Benjámin Netanjahu kormányfő tömbje 53, a változást sürgető Gadi Ejzenkot vezette tábor pártjai pedig 48 helyet szereztek az izraeli parlamenti választáson a szavazókörökben leadott voksok száz százalékának összeszámlálása után, de még a dupla borítékokban – tehát nem saját szavazókörben – leadott szavazatok összeszámlálása előtt – közölte a központi választási bizottság.

A saját szavazókörben leadott több mint 4,8 millió szavazat összeszámlálása befejeződött. Hátravan még a kijelölt szavazókörükben megjelenni nem tudó mintegy 650 ezer választópolgár dupla borítékban leadott szavazatának feldolgozása.

Ez utóbbi szavazatokat katonák, a diplomaták, bebörtönzöttek, kórház ápoltak, tehát a lakóhelyüktől távol lévők adhattak le. A dupla borítékok összeszámlálása szerda este kezdődik, és várhatóan csütörtök estig tart. Az eredmények még jelentősen módosíthatják a mandátumok jelenlegi megoszlását.

A jelenlegi állás szerint patthelyzet körvonalazik, és még az is lehet, hogy a parlamentbe bejutó, a „mérleg nyelvét” jelentő arab pártok képviselői döntik majd el, hogy ki kormányozhatja Izraelt.