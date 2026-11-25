Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna süllyesztette el egy merész akcióval az orosz haditengerészet egyik büszkeségét, a 2023-ban szolgálatba állított Merkurij korvettet, a líbiai Bengázi kikötőjében.

Az elnök hét, ukrán gyártású tengeri drón bevetéséről beszélt.

A kelet-líbiai vizsgálat első megállapításai szerint hat drón támadta a korvettet: négyet elfogtak, kettő azonban célba ért. A hajón tűz ütött ki, majd felborult és elsüllyedt; a műholdfelvételeken már csak az orra látszik ki a vízből.

A Merkurij cirkálórakéták indítására és Ka–27-es helikopter fogadására is alkalmas volt. A líbiai hadsereg keleti parancsnoksága szerint két tengerésze belehalt a sérüléseibe. A támadásban legalább tíz líbiai és orosz állampolgár sebesült meg.

De hogy bukkanhattak fel a Sea Baby-nek nevezett távirányítású csónakok több, mint 2400 km-re az ukrán fronttól? Ezeknek az eszközöknek a bevetését több ukrán médium is említette, a kreatív szabotázsakciókról ismert Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU pedig azt közölte, hogy egy „anyahajóról” indították őket.

Mindezek alapján valósnak tűnnek azok a jelentések, amelyek szerint az ukránok már Líbiában vannak – nemcsak az oroszok – és az, hogy a Bengázi kikötőt ellenőrző kormányzattal szembenálló másik líbiai kormány területéről, az ország nyugati részéről vezényelték le a támadást.

A brit Daily Telegraph című lap arra utalt, hogy az ukrán drón-irányítók Miszrata, Tripoli és Zavíja városokban lehetnek jelen.

A Sea Baby típusú drónok akár két tonna robbanóanyagot is hordozhatnak, sebességük meghaladja az óránkénti kilencven kilométert, és mivel a radarok csak korlátozottan látják őket, nehéz időben reagálni a folyamatban lévő támadásra.

Az, hogy vélhetően líbiai területről érte támadás az ott megálló orosz hajót, nemcsak annak a jele, hogy Ukrajna képes a hazai fronttól távol is csapást mérni orosz hadi eszközökre. Arra is utal, hogy megpróbálja aláásni Moszkva afrikai jelenlétét. A líbiai kikötők jelentik az ugródeszkát a hírhedt Wagner magánkatonai cég utódja, az Afrika Hadtest kelet- és közép-afrikai misszióinak. A Kreml az érintett országokban a zsoldosok segítségével támogatja az esetenként iszlámista lázadókkal harcoló kormányokat, miközben értékes nyersanyagokhoz fér hozzá.

Magában Líbiában a kettészakadt ország nyugati részét, Tripoli központtal, az ENSZ által elismert nemzeti egységkormány irányítja. A Kelet és a dél nagy része viszont Halifa Haftár tábornok erőinek ellenőrzése alatt áll. Bengáziban Oszama Hamád rivális kormánya működik, amelyet a nemzetközi közösség nem ismer el Líbia törvényes kormányaként.

Közben a földrajzi közelség miatt az eset felerősítette Olaszország félelmeit, hogy a háború átterjedhet a Földközi-tengerre.

Antonio Tajani külügyminiszter szerint különösen nyugtalanító, hogy a támadás csak néhány száz kilométerre történt az olasz partoktól. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes pedig arra utalt: nem érti, hogyan segítheti Ukrajna védelmét, hogy Líbiában süllyesztettek el egy orosz hajót.