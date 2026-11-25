Az Európa-bajnoki ezüstérmes 31 esztendős szélső május végén szenvedett balesetet, amely kizárólag az ő Lamborghinijét érintette egy szigetországi autópályán, személyi sérülés nem történt. Sterlingnek veszélyes vezetés, dinitrogén-oxid birtoklásának gyanúja és mintaadás elmulasztása miatt kellett megjelennie a bíróságon. A köznapi nevén kéjgázként vagy nevetőgázként ismert dinitrogén-oxidot fogászatban és sebészetben fájdalomcsillapításra és szorongásoldásra használják, ezen túl a belélegzési célú alkalmazása Angliában törvényellenes.

A basingstoke-i bíróság szerdán közölte, hogy 12 hónapos szabadságvesztéssel sújtotta a futballistát – aki bűnösnek vallotta magát a tárgyaláson –, s az ítéletet 18 hónapra felfüggesztette. Mellékbüntetésként száz óra közmunkára kötelezte őt, és két évre bevonta a jogosítványát.

Sterling 20 gólt szerzett 82 válogatottbeli fellépése alkalmával, tagja volt a 2021-es kontinensviadalon döntős és 2019-ben Nemzetek Ligája-bronzérmes nemzeti csapatnak. Szerepelt a Liverpoolban, a Manchester Cityben, a Chelsea-ben és kölcsönben az Arsenalban, majd az év elején néhány mérkőzésen lehetőséget kapott a holland Feyenoordban, de jelenleg klub nélkül van.