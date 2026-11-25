A lap online felületén szerdán megjelent cikkben Balázs Dávidot idézve azt írták, az ügyészség feltételezése szerint, mivel Varga-Bajusz Veronika – pozíciójából fakadóan – közeli szakmai, bizalmi viszonyban állt Hankó Balázs volt miniszterrel, rálátása lehetett a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak elosztására, vagy egyetértésének kinyilvánításával hozzájárult az NKA-s döntések meghozatalához, így az elkövetésére irányuló szándékot erősítette pszichikai bűnsegédként.

Az ügyvéd szerint ugyanakkor semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre, amely ezt akárcsak valószínűsítené.

Hankó Balázs vallomásában is külön rögzítették, hogy az NKA támogatásainak ügyében Varga-Bajusz Veronika az eljárásrendre, a folyamatokra, a döntés-előkészítésre és a döntésre sem írásbeli, sem szóbeli javaslattal nem élt – jelentette ki Balázs Dávid, megjegyezve, hogy a nyomozó hatóság csak a néhány e-mailbe „kapaszkodik”.

Elmondása szerint Varga-Bajusz Veronika csak az ügy kirobbanása után szembesült azzal, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egyik ideiglenes kollégiuma több mint 17 milliárd forintnyi rendkívüli kulturális támogatást osztott szét „jellemzően fideszes celebritások” között.

A volt államtitkár csak külső szemlélő volt, korábban egyáltalán nem folyt bele az NKA munkájába – emelte ki az ügyvéd.

Balázs Dávid azt mondta, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján semmi ok nincs a volt államtitkár letartóztatására, ezért enyhébb kényszerintézkedés elrendelését kezdeményezte az ügyészségnél.

Az ügyvéd szólt arról is, hogy „mondvacsinált” okokkal indokolta a büntetés-végrehajtás, miért helyezték át Varga-Bajusz Veronikát a kecskeméti bv-intézet egyszemélyes zárkájából Kiskunhalasra, ahol a korábbinál rosszabb fogvatartási körülmények közé került: reggel fél hat helyett már 4 óra 30 perckor ébresztik, nincs szabad bejárása a bv-intézet kiskunhalasi könyvtárába, csak azt olvashatja, amit a könyvtárostól megkap, a ruháit kezdetben csak a földön tudta elhelyezni, továbbá másfél hete nem biztosított a meleg víz a számára.

A Nemzeti Kulturális Alap ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyik nyomozás. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől jogellenesen határozott 1079 pályázati támogatásról 17 milliárd forintot meghaladó összegben, és ezzel ugyanekkora vagyoni hátrányt okozott.

Az ügyészség szerint Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere irányításával az alapot jogellenes cselekményekre használták. Az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont tömegesen használták fel a jogszabály és az alapító határozat által jóváhagyott céltól eltérően. A 2025 második fél évében meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmeket érdemi elbírálás nélkül fogadták el és fizették ki, és így az alap által kezelt vagyont a 2026-os választások kampányköltségeinek fedezésére és a kérelmezők személyes céljaira fordították.

Az ügyben júniusban letartóztatásba került Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, volt óbudai polgármester, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának elnöke, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 2026. májusban felfüggesztett főigazgatója, valamint az NKTK kabinetvezetője és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagja is. November 21-én a Kecskeméti Törvényszék megszüntette Bús Balázs letartóztatását, és négy hónapra elrendelte bűnügyi felügyeletét.

Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika letartóztatását október 1-jén rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája.

A Fidesz szerint kényszervallatás Varga-Bajusz Veronika fogvatartása

„Aljas indokból, különös kegyetlenséggel folytatott kényszervallatásnak” minősítette Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár „elfogadhatatlan körülmények közötti” fogvatartását a kiskunhalasi büntetés végrehajtási intézetben a Fidesz-Védvonal vezetője az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Czunyiné Bertalan Judit azt írta: ügyvédje szavai alapján egyértelmű, hogy Varga-Bajusz Veronika fogvatartása olyan nyomásgyakorlás, amely a megtörésére, és arra irányul, hogy valakire terhelő vallomást tegyen.

Afentebb idézett, a Népszabadságnak adott interjúban az ügyvéd elmondta: a hatóságok pszichikai bűnsegédlettel gyanúsítják a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős volt államtitkárát. Balázs Dávid azt állította, hogy semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre, amely ezt akárcsak valószínűsítené.

Czunyiné Bertalan Judit erre utalva egyértelműnek nevezte, hogy semmilyen valós bizonyíték nem áll a hatóság rendelkezésére, amely indokolhatná a fogvatartást.

Az elzárás valódi célja nem más, mint a politikai leszámolás „a Tisza-kormány, kiemelten Magyar Péter, vagyis a hatalom birtokosai részéről”, akik most semmitől sem riadnak vissza - fogalmazott Czunyiné Bertalan Judit.

Hozzátette: meghurcolnak egy édesanyát, egy a munkáját tisztességgel, magas színvonalon végző asszonyt csak azért, hogy félelmet keltsenek az emberekben, csak azért, hogy kiépíthessék az újkommunista egypártrendszert.

A Fidesz-Védvonal vezetője felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul vizsgálja ki az ügyvéd által elmondottakat, és indítványozza Varga-Bajusz Veronika szabadlábra helyezését vagy enyhébb kényszerintézkedés elrendelését.

Az új legfőbb ügyész vizsgálja ki, de leginkább biztosítsa a tisztességes eljáráshoz való jogot, szüntesse meg az eljárások során az asszisztálást az abszolút filmszínházhoz, biztosítsa a védelemhez való jog érvényesülését, továbbá a szükségtelen és aránytalan kényszerintézkedések megszüntetésével bocsássa szabadon a politikai foglyokat! – írta a közleményben.

Varga-Bajusz Veronika október 1-je óta van letartóztatásban a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyó nyomozás megállapításai alapján. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől jogellenesen határozott 1079 pályázati támogatásról 17 milliárd forintot meghaladó összegben, és ezzel ugyanekkora vagyoni hátrányt okozott. Mások mellett letartóztatásban van Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere is.