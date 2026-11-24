A Liverpool magyar válogatott középpályása a Manchester United elleni 4–0-ra megnyert mérkőzésen, az első gólt lőtte remek szabadrúgásával. Az emberelőnybe kerülő Pool nem adott esélyt Mauricio Pochettino vezetőedző bemutatkozó mérkőzésén a Unitednek, simán verték az ősi riválist.

Szoboszlai, valamint válogatottbeli csapattársa, Kerkez Milos végig játszották a mérkőzést. A Liverpool 8-asának ez volt a 17. gólja pályafutása során a Premier League-ben, amivel beérte az örökrangsorban Gera Zoltánt. Szoboszlai Dominik az egész mérkőzésen vállalkozó szellemben futballozott, összesen hét lövése volt, ezekből három találta el a „vörös ördögök” kapuját.

Kiemelkedő adatok

A magyar válogatott csapatkapitánya passzainak 95,1 százalékából talált társat, ezek közül pedig 3 kulcspassz is összejött a meccsen. Két tisztázással a védekezésből is kivette a részét, valamint egy fejpárbajt is megnyert. Az Index vette észre, hogy a whoscored.com 8,68-as, kiváló osztályzattal jutalmazta.

Az értékeléssel a szakportál heti álomcsapatába is bekerült két csapattársával együtt. A 10 kulcspasszal, góllal és gólpasszal záró Florian Wirtz (9,80), valamint a 4 kulcspassza mellett ugyancsak betaláló és gólt előkészítő Rio Ngumoha (8,96) fért még be a forduló csapatába.