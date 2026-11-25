A jövő évi költségvetés, benne az adócsomaggal, kissé a jóléti kiadások javára rendezi át a forrásokat, amit a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége önmagában maximálisan támogat. Az egészségügy, az oktatás is évek óta súlyosan forráshiányos, ezek hosszú távú, stabil fejlesztése nélkül nem növelhető a magyarországi vállalkozások, így egész Magyarország versenyképessége és termelékenysége. Perlusz László főtitkár azonban az adócsomagot látva úgy értékelt, hogy a terheket a gazdálkodó szervezetekre teszik.

„Nagyságrendileg ezermilliárdos plusz kiadást tesz a vállalkozásokra a 2027-es költségvetés, tehát elengedhetetlen lesz, hogy a jövő évben valóban intenzív gazdasági növekedés, és ezzel intenzív fejlesztések induljanak be,

az európai uniós források valóban a termelékenység és a versenyképesség javítására fordítódjanak, hogy a magyar gazdaság és a vállalkozások ki tudják termelni ezt a költségvetési többlet elvárást” – hangsúlyozta.

A piac állapotától függ a szakszervezeti vezető szerint az, hogy a reklámadó visszatérése, a kiskereskedelmi adó emelése mennyire épülhet be a fogyasztói árakba, de főszabály szerint egy piacgazdaságban valakinek meg kell fizetnie a számlát.

„Ha az általános költségszint nő egy gazdaságban, akkor annak előbb-utóbb a fogyasztói árakban is meg kell jelennie. De ha sikerül fejlesztéseket végrehajtanunk, vagy ha sikerül például a mesterséges intelligencia irányába fejleszteni a vállalkozásokat és gazdaságot, ha sikerül az exportunkat jó, célzott beruházásokkal felpörgetni, akkor ez a hatás nagyrészt nem a magyar piacra helyeződik” – mondta. Hozzátette: maximálisan partnerek az új, egyensúlyra törekvő gazdaságpolitikában, aminek rövid- vagy középtávon a vége az euró bevezetése, hogy minél kevesebb volatilitással, minél kevesebb megrázkódtatással fejlődhessenek a magyar vállalkozók – mondta Perlusz László.

Úgy látja, hogy önmagában az innovációs járulék emelése és a nagyvállalatok társasági adójának a növelése nem fogja visszavetni a versenyképességet és a beruházásokat, de az egész adócsomagot nézve szerinte előre tudnak csak menekülni, fejleszteniük kell, az uniós források felhasználásának pedig értéktöbbletet kell teremtenie.

„Ha nem ragadunk bele a közepes fejlettség csapdájába, tehát nem összeszerelő üzem leszünk, hanem a K+F, a fejlesztések országa, például a mesterséges intelligencia alkalmazásával, a robotizációval, a digitalizáció segítségével, akkor nem számítok komolyabb visszaesésre. A tao-növelés egyébként végül is indokoltnak is mondható, hiszen

nagyon alacsony volt ez a 9 százalékos társasági adó, és az effektív tao a sok kivétel és kedvezmény miatt ennél lényegesen alacsonyabb volt Magyarországon –,

vagyis ez önmagában elviselhető lehet akkor, hogyha tényleg megvalósul a piaci működés és a célzott gazdaságfejlesztés” – hangsúlyozta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára.

Elmondása szerint a legnagyobb kérdőjel és kihívás a vállalkozókban most a vagyonadóval kapcsolatban van, még akkor is, ha azt nem maga a vállalkozás fizeti, hanem a végső tulajdonos. Bekerült ugyanis a vagyonadó alapjába a cégrészesedés, és azon belül a saját tőke, amelynek egy része ingatlanokban, hozamot vagy nyereséget nem hozó, tehát passzív vagyonelemekben is megtestesül, ami a félelmek szerint visszavetheti a tőkekoncentrációt.

„Azért adtunk be nagyon sok javaslatot a vagyonadóval kapcsolatban, hogy a magyarországi működő tőke, amelynek a forrása több évtizedes vagyon, valamilyen módon mentességet vagy kedvezményt kapjon, nehogy visszavesse a tőkekoncentrációt, a méretgazdaságosságot a magyar kis és középvállalkozásoknál, mert az visszavetheti a magyar gazdaság fejlődését is” – hangsúlyozta Perlusz László az InfoRádióban.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.