Kovács János több mint fél évszázada szerződött a Magyar Állami Operaházhoz, dolgozott az intézményben korrepetitorként, karmesterként, volt vezető karmester és megbízott főzeneigazgató. Emellett a magyar hangversenyéletnek is fontos szereplője az 1970-es évek elejétől mindmáig. Univerzális művész, aki otthonos az operai repertoárban, vezényel szimfonikus zenét, oratóriumokat, nagy gonddal tanít be kortárs darabokat. Művészi felfogásában középponti szerepet játszik a zeneszerzői szándék szolgálata, a mű iránti alázat, az igényesség és a muzsikustársak tisztelete. Kevés olyan karmester dolgozik ma Magyarországon, akit olyan általános megbecsülés és bizalom övez, mint Kovács Jánost.

Felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, kommunikációs stílusát türelem és humor jellemzi, nem véletlen, hogy a zenekari tagok, a hangszeres és az énekes szólisták egyaránt örülnek, ha vele dolgozhatnak. Igényességét és odaadását csak szerénysége múlja felül. Hazai sikerei mellett határainkon túl is évtizedek óta számítanak magas színvonalú munkájára. A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején asszisztensként vett részt a Bayreuthi Ünnepi Játékok előadásainak létrehozásában. Rendszeresen vezényel külföldön, első karmestere volt a Szlovén Filharmonikusoknak, 1992-től a Tokiói Filharmonikusok vendégkarmestere, később első vendégkarmestere volt. Liszt- és Kossuth-díjas, Érdemes művész, a Bartók Béla–Pásztory Ditta-díj és a Prima Primissima-díj kitüntetettje, és sok más elismerés birtokosa.

Kovács János karmester (fotó: Magyar Nemzeti Filharmonikusok/Csibi Szilvia)

A 75 éves dirigens a Nemzeti Filharmonikusok Kocsis bérletének második hangversenyén, 2026. december 10-én, a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében Gustav Mahler (1860–1911) 6. szimfóniáját vezényli. Az 1903/04-ben keletkezett alkotás a 7. szimfóniához hasonlóan a zeneszerző ritkán felhangzó kompozíciói közé tartozik, mostani megszólalása tehát hézagpótló, különleges alkalom. Nagyszabású, súlyos opus a Hatodik, amelynek Mahler nem adott alcímet, a darabot mégis gyakran emlegetik „Tragikus” szimfóniaként. A gazdag hangszerelésű, rendkívül változatos karaktervilágú, négytételes szimfónia nyitótétele induló, amelyet scherzo, andante és grandiózus finálé követ. A „Tragikus” ragadványnevet magyarázhatja a nyitótétel kezdetének súlyos, sötét tónusa, valamint az is, hogy a lassú tétel idézetet tartalmaz a Gyermekgyászdalok első darabjából.

Helyszín és időpont:

2026. december 10. csütörtök, 19:30 – Müpa

Műsor:

Gustav Mahler: 6. szimfónia

Közreműködik:

a Nemzeti Filharmonikus Zenekar

Vezényel:

Kovács János

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