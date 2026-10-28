Magyar Péter: 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki utalások

A Tisza-kormány a lakosság számára 50 ezer forintról 150 ezer forintra emeli a tranzakciós díj nélkül utalható összegek limitjét – írta Magyar Péter.
Megvan, mikor jöhet az első havazás itthon
A Tisza-kormány a lakosság számára 50 ezer forintról 150 ezer forintra emeli a tranzakciós díj nélkül utalható összegek limitjét – írta Magyar Péter.
Újabb repülőgépet hoz a Ryanair budapesti bázisára és új célállomásokat is bejelentett az idei téli szezonra, és a repülőtéri díjak csökkentésére kérte a magyar kormányt - derül ki a cég közleményéből.
A magyar otthonok jelentős része ma is rengeteg energiát fogyaszt, miközben a tulajdonosoknak sokszor nincs pénzük a korszerűsítésre.
Israeli elections can be decided by just a handful of seats and exit polls have been wrong in the past - we are unlikely to know who will be prime minister for weeks or longer.