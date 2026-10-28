ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.21
usd:
330.06
bux:
145966.68
2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott megbeszélését követõ közös sajtónyilatkozaton a a párizsi államfõi rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Magyar Péter: 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki utalások

Infostart / MTI

A kormány döntése nyomán 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki átutalások – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

A Tisza-kormány a lakosság számára 50 ezer forintról 150 ezer forintra emeli a tranzakciós díj nélkül utalható összegek limitjét – írta Magyar Péter.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki utalások

bank

utalás

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Patkányhelyzet és csótányhelyzet is van Zuglóban, Rózsa András polgármester intézkedést kért

Patkányhelyzet és csótányhelyzet is van Zuglóban, Rózsa András polgármester intézkedést kért
Budapesten több zuglói utcából is érkeztek bejelentések a rágcsálók elszaporodása miatt. A Róna, a Bosnyák, a Bácskai és az Ilka utcában a lakók szerint a patkányok már kertekben, pincékben, sőt fényes nappal a közterületeken is megjelennek. Rózsa András polgármester levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a Fővárosi Csatornázási Művek vezetőjéhez, és sürgős helyszíni vizsgálatot és hatékonyabb patkányirtást követelt.
VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.28. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Árokszállási Zoltán az MBH Elemzési Centrum igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Üzenetet küldött a Ryanair a magyar kormánynak

Üzenetet küldött a Ryanair a magyar kormánynak

Újabb repülőgépet hoz a Ryanair budapesti bázisára és új célállomásokat is bejelentett az idei téli szezonra, és a repülőtéri díjak csökkentésére kérte a magyar kormányt - derül ki a cég közleményéből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Többmillió forintot kaphatnak a magyar családok: erre kell figyelned, ha felújítani akarsz a Wekerle Plusz támogatással

Többmillió forintot kaphatnak a magyar családok: erre kell figyelned, ha felújítani akarsz a Wekerle Plusz támogatással

A magyar otthonok jelentős része ma is rengeteg energiát fogyaszt, miközben a tulajdonosoknak sokszor nincs pénzük a korszerűsítésre.

BBC
Business Sport Travel Science
More than half of Israeli votes counted as Netanyahu and Eisenkot both set to fall short of majority

More than half of Israeli votes counted as Netanyahu and Eisenkot both set to fall short of majority

Israeli elections can be decided by just a handful of seats and exit polls have been wrong in the past - we are unlikely to know who will be prime minister for weeks or longer.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 28. 10:20
Brutális büntetést kapott és feketelistára került az iváncsai akkugyár, erre több magyar munkavállalót is elbocsátottak
2026. október 28. 10:07
Műanyag mesefigurát hívtak vissza súlyos fulladásveszély miatt
×
×