Magyar Péter: 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki utalások

Patkányhelyzet és csótányhelyzet is van Zuglóban, Rózsa András polgármester intézkedést kért

Budapesten több zuglói utcából is érkeztek bejelentések a rágcsálók elszaporodása miatt. A Róna, a Bosnyák, a Bácskai és az Ilka utcában a lakók szerint a patkányok már kertekben, pincékben, sőt fényes nappal a közterületeken is megjelennek. Rózsa András polgármester levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a Fővárosi Csatornázási Művek vezetőjéhez, és sürgős helyszíni vizsgálatot és hatékonyabb patkányirtást követelt.